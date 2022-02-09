У Мелітополі лікар поставила жінці неправильний діагноз і не запідозрила рак: деталі скандалу

Мрії розбиті

Кілька років Надія з чоловіком мріяли про дитину, але їх бажанню не судилося збутися. Жінка звинувачує свого гінеколога, в тому, що та вчасно не розпізнала рак.

"Якби вона тоді півтора роки тому послухала лікаря УЗД, що дзвонив їй, сказав, що потрібно оперувати, цього б випадку не було. Мені видалили всі органи, дітей я не зможу мати", - поскаржилася Надія Жадейко.

27-річна Надія дивується, чому гінеколог відразу не відправила її на обстеження.

"Довели мене ось до такого стану. Мій лікар сказав, що мені залишалося жити два місяці. У мене метастази в шлунку вже були", - розповіла жінка.

Всі рідні та чоловік жінки в шоці від події, а медсестра з поліклініки не може зрозуміти, як таке могло статися.

Через біль і кровотечу Надія звернулася до лікаря. Вона призначила процедури і сказала, що потім пацієнтка зможе завагітніти. Жінка знову опинилася в лікарні з такими ж симптомами. І тоді тільки виявили онкозахворювання.

Позиція гінеколога

Гінеколог своєї провини тут не бачить, вона вважає, що якби виписала направлення на обстеження - пацієнтка б подумала, що її "розводять".

"Такого немає в наказі при апоплексії яєчника здавати онкомаркери. Вони не коштують три копійки й жінки за них платять самі тільки в платних лабораторіях. Вони здаються, і якщо я буду кожному призначати - я у відповідальності. Ви приїдете, скажете: лікар, ви напевно хочете розвести людину на гроші. Я не вважаю себе винною в чомусь. Так, прикро, така молода дівчина, у неї рак яєчника. Але я їй не зробила цей рак", - розповіла завідуюча гінекологічним відділенням Мелітопольського пологового будинку "Малюк" Ольга Покровенко.