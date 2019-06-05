Меланії Трамп до неї далеко: мережа захопилася образом Олени Зеленської (фото)

Олена Зеленська поділилася враженнями від першої закордонної поїздки. Перша леді супроводжувала чоловіка Володимира Зеленського під час офіційного візиту в Брюссель. Вона опублікувала фото на своїй Instagram-сторінці.



У підписі під знімком Олена Зеленська подякувала за гостинність дружину глави місії України при НАТО Інну Пристайко і дружину посла України в Бельгії Тамару Точицьку.

Олена Зеленська викликала захоплення в мережі фото з Брюсселя (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Сьогодні мала можливість насолодитися чарівним містом і стежила за ходом офіційних зустрічей Володимира", - написала Олена.

На фото перша леді позує в стильному брючному костюмі "оверсайз" бежевого кольору та білих кедах. В образі першої леді поєднаний класичний і спортивний стиль, що дуже актуально сьогодні.

Олена Зеленська викликала захоплення в мережі фото з Брюсселя (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Пыдписники першої леді захоплюються її образом і стилем. Під публікацією дружини президента вже більше тисячі коментарів.

Як же приємно бачити таку першу леді.

Виглядаєте просто приголомшливо!

Стильна і красива.

Саме такою повинна бути справжня перша леді. Стильна і в той же час елегантна.

Навіть не віриться, що в Україні така перша леді. Сучасна, позитивна і багато інших достоїнств.

Ідеальна жінка.

Олена Зеленська викликала захоплення в мережі фото з Брюсселя (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

До речі, дехто навіть порівнює стиль Олени Зеленського зі стилем Меланії Трамп. Причому деякі стверджують, що українська перша леді навіть перевершила американку.

Олена копіює Меланію?

У нас найгарніша перша леді. Меланії до неї далеко.

Олена Зеленська викликала захоплення в мережі фото з Брюсселя (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Нагадаємо, Марина Порошенко підвела підсумки своєї роботи в якості першої леді і дала поради новій першій леді Олені Зеленській.

Раніше Олена Зеленська розповіла, чому її чоловік не хоче перебувати в будівлі адміністрації, і яким чином він збирається вирішити проблеми з Росією.