Меладзе розповів, чому не допомагає доньці Лії: принципова позиція

Так, під час інтерв'ю 30 квітня телеведуча Юлія Литвиненко сказала: "коли у Алли Пугачової запитали, в яку молоду співачку вона вірить, та відповіла: в Христину Орбакайте" і поцікавилася, чи вірить Меладзе в співачку Лію Меладзе?

"Вона не співачка поки ще у мене, але вона - талановита людина, дуже талановита", - з гордістю відповів Костянтин.



"Зрозуміло, що всі батьки так говорять про своїх дочках, і я не виняток. Мені здається, що вона дуже схожа на мене, але - більш вдосконалена модель. Набагато краща, ніж я, але щось, безумовно, від мене є. Вона пішла в усю "меладзевську" лінію і єдина, мені здається, хто так тяжіє до музики серед усіх наших дітей - моїх, брата, сестри. Причому тяжіє абсолютно автономно. Ніколи в житті я її не підштовхував до цього. І зараз особливо не допомагаю, не знайомлю ні з ким, тощо. Це - моя принципова позиція. Коли потрібно буде підключитися, коли вона пройде всі ці кола, перешкоди подолає і переконається, що це - її стезя, я допоможу. Це як було з нами - зі мною і Валерою. Ми подолали 33 якихось перешкоди, щоб переконати самих себе і наших батьків, що ми - музиканти", - сказав Меладзе.

Також він додав, що кілька разів записував Лію у своїй студії і результат був "приголомшливо красивим".

"Працювала там вона як профі. Але, все-таки, 17 років - це дуже рано, щоб робити якісь висновки, тягнути людину кудись, нашпиговувати промоакціями... Робити з неї артистку дуже рано, я хочу, щоб вона отримала освіту, паралельно з цим займалася музикою - так, як це робили ми з братом. Ми отримували гарну загальну освіту, і паралельно займалися музикою", - сказав Костянтин.

Фото: Лія Меладзе (instagram.com/meladzeliya)