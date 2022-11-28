В Мексике родилась уникальная девочка: врачи обнаружили у нее хвост

В больнице Нуево-Леони в Мексике на свет появился уникальный младенец - девочка с маленьким хвостиком. За всю историю известно о приблизительно 200 таких случаев, но в Мексике такой младенец появился впервые.

Необычная девочка появилась на свет с помощью кесарево сечения. Родители малышки абсолютно здоровы и новорожденная также не вызывала беспокойства. Они оба - старше 20 лет и в семье есть сын, который родился ранее - без каких-либо отклонений. Сама беременность протекала без осложнений, и малышка появилась на свет доношенной.

Однако при осмотре врачи обнаружили у нее хвост - в 5,7 см. Он был мягким, с заостренным кончиком, покрыт кожей и тонкими волосками.

Дотронуться до хвоста и даже его немного покрутить было можно - боли это не вызывало. Но самостоятельно хвост не двигался. Девочке сразу провели тест на реакцию - при легком уколе отростка малышка заплакала.

Фото: Jam Press

Новорожденной провели полное медицинское обследование и никаких отклонений не обнаружили - она была абсолютно здорова. Сканирование показало, что хвост не был результатом проблем с позвоночником.

Ранее были известны случаи спинальной дизрафии, при котором происходит неправильное формирование позвоночника и возможно появление хвостовидного отростка в нижней части.

Фото: Jam Press

Первые несколько месяцев врачи наблюдали за отростком и обнаружили, что хвост растет вместе со своей владелицей. За два месяца отросток увеличился на 0,8 см.

Медики приняли решение удалить отросток и сделали малышке небольшую операцию под местной анестезией. Операция прошла успешно и девочку быстро выписали из больницы.

Фото: Jam Press

Ученые отмечают, что подобные отростки делятся на два типа - псевдохвосты, которые выглядят как хвосты, но возникают из-за проблем с позвоночником или опухолями.

А есть и настоящие хвосты, которые содержат мышцы, кровеносные сосуды и нервы. В таких хвостах нет костей. Именно такой хвост и был у малышки из Мексики.

Настоящие человеческие хвосты зарегистрированы в 195 случаев во всем мире. Самый длинный составил около 20 см. Чаще всего хвосты бывают у мальчиков и каждый 17 ребенок с хвостом страдает от нарушений роста головного мозга или черепа.