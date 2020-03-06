Меган Маркл жорстко висміяла відома актриса

Меган Маркл нещодавно оголосила про своє бажання відновити свою кар'єру в кіно, яку вона залишила заради сім'ї. 86-річна британська співачка Джоан Коллінз висміяла герцогиню за таке бажання. Це сталося після того, як журналісти зустріли зірку біля одного з популярних ресторанів Лос-Анджелеса. Про це пише таблоїд The Sun.

До речі, в ресторані Коллінз відзначала 18-ю річницю весілля з коханим. Зірка була у однотонному темному платті з квітковим принтом.

Джоан Коллінз з чоловіком (фото:Legion-Media)

Журналісти запитали у Коліннз, що повинна зробити Меган Маркл, щоб отримати хорошу роль у фільмі. Реакції 86-річної зірки була неоднозначна. У відповідь вона голосно розсміялася і сказала репліку: "Кінокар'єра? Повинно бути ви жартуєте?".

Судячи з усього, Джоан не вірить в акторську майстерність герцогині Сассекської.

До речі, раніше днями з'явилася інформація про те, що агент Маркл — Нік Коллінз — зазнав невдачі в переговорах, які вів в Лос-Анджелесі за дорученням герцогині. Коли Нік повідомив одному з продюсерів кіностудії Дісней про те, що Маркл хотіла б отримати роль в якому-небудь супергеройському кіно, той просто відповів, що це нереально.

Нагадаємо, що нашому глядачеві Джоан Коллінз запам'яталася завдяки серіалу "Династія", який йшов на екранах ТБ в 2000-их роках.

Як ми раніше писали, герцог Кембриджський здивував публіку своїм несподіваним хистом жонглера. Під оплески і радісні вигуки глядачів він успішно жонглював трьома м'ячиками.