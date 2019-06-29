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Меган Маркл висміяли у новому шоу: я заріжу тебе, Кейт! (відео)

STYLERПерсони    29.06.2019 - 07:42
Меган Маркл висміяли у новому шоу: я заріжу тебе, Кейт! (відео)
Кейт Міддлтон і Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл своїм складним характером "надихнула" на створення нової пародії

Меган Маркл і Кейт Міддлтон не надто ладнають поміж собою, як стверджує британська преса, і ця "тиха ворожнеча" не рідко спонукає діячів культури і шоу-бізнесу на створення відповідних картин, колажів та жартівливих фотожаб. Нещодавно скандальна художниця спантеличила громадськість "бійкою" герцогинь, а тепер про Маркл на ВВС зняли пародійну комедію, в якій обіграють стосунки між подружжям принців Гаррі та Вільяма, передає The Sun.

Герцогиню Сассекську перетворили на тривимірний цифровий персонаж, який відповідає на питання в ток-шоу перед реальною аудиторією. Творці шоу назвали його "Сьогодні ввечері з Володимиром Путіним".

У випуску "Королівська іскорка Меган Маркл" її мультяшний двійник відповідає на запитання людей із студії та чату. В одному з них у герцогині запитали, що може її розсердити.

Меган у виконанні актриси і письменниці Гбемісоли Ікунело розповідає історію про те, як Кейт одного разу попросила позичити її гребінець. На це Маркл свого дозволу не дала, проте повернувшись до своєї кімнати помітила, що Міддлтон все одно його брала - гребінець був вкритий жорстким і сивим волоссям.

Меган Маркл висміяли у новому шоу: я заріжу тебе, Кейт! (відео)

Про Меган Маркл зняли шоу (Фото: скріншот)

"Тримайся, нах*ін, подалі від мого трейлера, або я заріжу тебе, Кейт!" - вигукнула Меган в люті.

Також у шоу обіграють непрості стосунки герцогині Сассекської зі своїм батьком Томасом, а після запитання про життя у шлюбі вона просто починає скипати.

Відео: YouTube / Daily Empress / Meghan Markle royal sparkle

Ікунело розповіла, що написала персонаж, протилежний "неймовірно приємної та дружелюбної" королівської особи, передає The Telegraph.

"Я намагалася знайти гумор у безглуздому... Що, якщо у когось, хто здається супер милим на публіці, насправді є дійсно підла риса? Як би це виглядало?" - пояснила вона задум.

Як повідомлялося раніше, Кейт Міддлтон і принц Вільям обійшли Меган Маркл і принца Гаррі та стали найвпливовішими людьми у Великій Британії за версією Tatler.

Нагадаємо, що нещодавно Меган Маркл вирішила змінити обручку, яку їй подарував принц Гаррі під час заручин два роки тому.

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