Меган Маркл высмеяли в новом шоу: я зарежу тебя, Кейт! (видео)

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл своим сложным характером "вдохновила" на создание новой пародии

Меган Маркл и Кейт Миддлтон не очень ладят друг с другом, как уверяет британская пресса, и эта "тихая вражда" не редко побуждает деятелей культуры и шоу-бизнеса на создание соответствующих картин, коллажей и шуточных фотожаб. Недавно скандальная художница озадачила общественность "дракой" герцогинь, а теперь про Маркл на ВВС сняли пародийную комедию, в которой обыгрывают отношения между супругами принцев Гарри и Уильяма, передает The Sun.

Герцогиню Сассекскую превратили в трехмерный цифровой персонаж, который отвечает на вопросы в ток-шоу перед реальной аудиторией. Создатели шоу назвали его "Сегодня вечером с Владимиром Путиным".

В выпуске "Королевская искорка Меган Маркл" ее мультяшный двойник отвечает на вопросы людей из студии и чата. В одном из них у герцогини спросили, что может ее разозлить.

Меган в исполнении актрисы и писательницы Гбемисолы Икунело рассказывает историю о том, как Кейт однажны попросила одолжить ее расческу. На это Маркл своего разрешения не дала, однако вернувшись в свою комнату заметила, что Миддлтон все равно ее брала - расческа была покрыта шершавыми и седыми волосами.

Про Меган Маркл сняли шоу (Фото: скриншот)

"Держись, нах*ен, подальше от моего трейлера, или я зарежу тебя, Кейт!" - воскликнула Меган в ярости.

Также в шоу обыгрывают непростые отношения герцогини Сассекской со своим отцом Томасом, а после вопроса о жизни в браке она просто начинает вскипать.

Видео: YouTube / Daily Empress / Meghan Markle royal sparkle

Икунело рассказала, что написала персонаж, противоположный "невероятно приятной и дружелюбной" королевской особы, передает The Telegraph.

"Я старалась найти юмор в нелепом… Что, если у кого-то, кто кажется супер милым на публике, на самом деле есть действительно подлая черта? Как бы это выглядело?" - объяснила она замысел.

Как сообщалось ранее, Кейт Миддлтон и принц Уильям обошли Меган Маркл и принца Гарри и стали самыми влиятельными людьми в Великобритании по версии Tatler.

Напомним, что недавно Меган Маркл решила сменить обручальное кольцо, которое ей подарил принц Гарри во время помолвки два года назад.