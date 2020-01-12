Меган Маркл влаштувалася на нову роботу: що відомо

Меган Маркл підписала контракт з кіностудією Disney. Як стало відомо, герцогиня Сассекська планує озвучити персонажа одного з мультфільмів. Про це повідомляє видання The Times.

Отримані гроші за озвучку мультиплікаційного героя герцогиня хоче не просто залишити собі, а пожертвувати в організацію захисту тварин від браконьєрства "Слони без кордонів".

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Відзначається, що члени королівської сім'ї дорікнули пару Меган і Гаррі за підписання контрактів з Disney та іншими компаніями. Однак спочатку про затію герцогині ніхто не знав. Пов'язано це з тим, що голос Меган був записаний ще перед Різдвом, яке Меган відзначала разом з принцом Гаррі, сином Арчі і своєю мамою.

До слова, вони відпочивали в особняку на острові Ванкувер. При цьому вони не самі облаштували собі комфортні умови, а звернулися за допомогою до музичного продюсера Девіда Фостера.

Нагадаємо, що близька подруга принца Чарльза американська актриса Стефані Пауерс жорстко розкритикувала Меган Маркл за те, що герцогиня перетворює життя королівської сім'ї в своє власне шоу.

Вона заявила, що Меган робить все, щоб бути зіркою і всіляко намагається привернути до себе увагу, але це зовсім не та модель поведінки, якої їй потрібно дотримуватися.