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Меган Маркл і принц Гаррі думають розкрити таємницю, яка "занурить монархію в кризу"

Автор: Володимир Костирін

Меган Маркл і принц Гаррі можуть розкрити, хто ж з членів британської королівської сім'ї відзначився расистським висловлюванням щодо їх первістка і кольору шкіри малюка, коли герцогиня Сассекська ще була вагітна Арчі. Подружжя близько пів року тому в скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі тоді не вказали ім'я цієї монаршої особи, хоча збиралися.

Про це пише Daily Mail.

Біографи Маркл і Гаррі готують до публікації книгу "Набуття свободи", яка повинна вийти 31 серпня. Як стверджують автори книги Омід Скобі та Керолін Дюран, з посиланням на власні джерела, подружжя ще може назвати ім'я расиста в королівській родині, що дуже підірве репутацію британських монархів.

Також вони розповіли, що герцоги Сассекські планували озвучити ім'я расиста, коли готувалися до інтерв'ю, ретельно зваживши всі "за" та "проти" і оцінивши можливий негативний вплив для всієї королівської сім'ї, але в останній момент передумали. Так, Меган врешті-решт сказала Опрі, що розкриття особистості людини буде "дуже шкідливим для них".

У матеріалі наголошується, що в підсумку в березні Меган, розповівши Вінфрі, що неназвана королівська особа висловила "занепокоєння" з приводу кольору шкіри Арчі до його народження, і тим самим вже почала "занурювати монархію в кризу".

Потрібно зазначити, що самі Гаррі та Меган неодноразово стверджували, що книга "Набуття свободи" - не їх офіційна біографія, до неї вони не мають жодного відношення, і що автори твору не пропонували парі ніякої співпраці.

Додамо також, що Букінгемський палац відмовився коментувати останні заяви авторів книги.

Нагадаємо, що перед цим у пресі назвали ім'я члена королівської сім'ї, якого Меган Маркл могла звинуватити в расизмі. Так, за даними ЗМІ, людиною, яка цікавилася, наскільки темношкірим буде син Меган і Гаррі, є принцеса Анна, дочка Єлизавети II, яка дійсно не схвалювала їх брак та неодноразово намагалася відрадити племінника від цього вчинку.

Також ми писали про те, що принц Вільям запевняв, що ніхто з членів королівської сім'ї не є расистом "навіть трохи".

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Меган МарклПринц Гаррі