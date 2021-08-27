Меган Маркл і принц Гаррі думають розкрити таємницю, яка "занурить монархію в кризу"

Біографи Маркл і Гаррі готують до публікації книгу "Набуття свободи", яка повинна вийти 31 серпня. Як стверджують автори книги Омід Скобі та Керолін Дюран, з посиланням на власні джерела, подружжя ще може назвати ім'я расиста в королівській родині, що дуже підірве репутацію британських монархів.

Також вони розповіли, що герцоги Сассекські планували озвучити ім'я расиста, коли готувалися до інтерв'ю, ретельно зваживши всі "за" та "проти" і оцінивши можливий негативний вплив для всієї королівської сім'ї, але в останній момент передумали. Так, Меган врешті-решт сказала Опрі, що розкриття особистості людини буде "дуже шкідливим для них".

У матеріалі наголошується, що в підсумку в березні Меган, розповівши Вінфрі, що неназвана королівська особа висловила "занепокоєння" з приводу кольору шкіри Арчі до його народження, і тим самим вже почала "занурювати монархію в кризу".

Потрібно зазначити, що самі Гаррі та Меган неодноразово стверджували, що книга "Набуття свободи" - не їх офіційна біографія, до неї вони не мають жодного відношення, і що автори твору не пропонували парі ніякої співпраці.

Додамо також, що Букінгемський палац відмовився коментувати останні заяви авторів книги.