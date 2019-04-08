У Меган Маркл знайшли відхилення: дитина в небезпеці

Вагітна Меган Маркл, яка повинна народити вже менше, ніж через місяць, може мати психічні відхилення. Про те, що у 37-річної герцогині Сассекської не все в порядку з психікою, каже психоаналітик Людмила Полянова.

За словами експерта, депресія через конфлікти Меган з Кейт Міддлтон, боязнь виходити з дому (тому що на вулиці вагітну герцогиню можуть штовхнути), а також бажання облаштувати в королівському палаці кімнату з металевими стінами на випадок терористичної загрози - ознака якихось проблем. При чому ці психічні відхилення, впевнена фахівець, не пов'язані з цікавим положенням Маркл, якій нещодавно заборонили носити королівські прикраси.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

На думку Полянової, вагітність - це своєрідний індикатор, який оголює існуючі проблеми. Те ж стосується післяпологової депресії. Експерт відзначає, що певні психічні відхилення Маркл демонструвала ще до весілля, проте в королівській родині на це не звернули увагу. І це незважаючи на те, що й британські ЗМІ, і в найближчому оточенні Єлизавети ІІ говорили про особливості характеру Меган.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Фахівець підкреслює, що якщо у людини психіка врівноважена, то вона може легко адаптуватися до будь-яких умов. І чим психічно здоровіші людина і чим потужніший конструкція особистості, тим швидше відбувається цей процес. У той же час, якщо адаптації не відбувається або починається процес дезадаптації, який і демонструє Меган, то це, каже експерт, не є нормою.

"Потрапивши в королівську сім'ю, більшість людей відчували б себе ще більш захищеними. Не багатьом прийшло б в голову будувати кімнату для захисту від терористів", - підмітила Полянова.

При цьому психоаналітик нагадує, що життя мами і малюка пов'язані, тому плід відчуває теж саме, що і Меган Маркл.

"Все це позначиться на фізичному та психологічному розвитку ембріона. Він народжується з тими передумовами, які закладені під час вагітності, тому що все, що відбувається з матір'ю, відбувається і з дитиною. Відповідно, якщо мати відчуває стрес, то плід, точно також, знаходиться в стресовому стані. Якщо вона відчуває щастя, то дитина отримує серотонін, та інші "позитивні" гормони", - зазначила експерт і додала, що зараз з Меган Маркл повинен терміново попрацювати королівський психоаналітик.

Нагадаємо, нещодавно найкраща подруга назвала стать дитини Меган Маркл.