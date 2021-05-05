Meest виділить громаді Львова 300 тисяч доларів на соціальні проекти

"Громада Львова потребує сьогодні всебічної підтримки в реалізації важливих проєктів у сферах охорони здоров’я, соціально-культурного розвитку та розвитку спорту. Meest прагне, щоб допомога, яку компанія надасть львів'янам була використана максимально ефективно і з відчутною користю для них. Наша співпраця з виконавчою владою Львова має стати основою для визначення найбільш важливих потреб в розвитку громади та оперативного реагування на них", - наголосив президент Meest Ростислав Кісіль.

Це вже не перша соціальна ініціатива компанії Meest.

Минулого року оператор виділив 20 млн грн на закупівлю медикаментів та медичного обладнання для українських лікарень, а також доставив до Львова перші партії експрес-тестів, предмети захисту, ліки, кисневі концентратори та медичне обладнання.

У 2021 році Meest профінансував закупку і доставку до місцевої лікарні швидкої медичної допомоги сучасного хірургічного робота Да Вінчі.

"Компанія Meest понад 30 років працює у всьому світі, але її серце і мозок — головний офіс - всі ці роки незмінно знаходиться у Львові. Meest не лише створює робочі місця й сплачує податки у міський бюджет, компанія неодноразово допомагала місту також соціальними ініціативами. Саме від влади Львова тепер залежатиме, щоб бізнес став надійним партнером громади Львова у реалізації соціальних проєктів. Це важливо, бо в умовах пандемії, на жаль, ми значно обмежені у власних видатках на такі цілі й програми", - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

У прес-службі Meest також зазначають, що ініціатива може стати гарним прикладом для іншого бізнесу в питанні реалізації стратегій соціальної відповідальності перед громадою Львова.