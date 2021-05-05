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Meest виділить громаді Львова 300 тисяч доларів на соціальні проекти

Новость на русском → Львів, Середа 05 травня 2021 15:52
Meest виділить громаді Львова 300 тисяч доларів на соціальні проекти Фото: Meest виділить громаді Львова 300 тисяч доларів на соціальні проекти (прес-служба)
Автор: Styler

Міжнародна група компаній Meest виділить громаді Львова $300 000 на реалізацію соціальних проектів. Зокрема, на розвиток місцевої культури, спорту та соціальних активностей.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Громада Львова потребує сьогодні всебічної підтримки в реалізації важливих проєктів у сферах охорони здоров’я, соціально-культурного розвитку та розвитку спорту. Meest прагне, щоб допомога, яку компанія надасть львів'янам була використана максимально ефективно і з відчутною користю для них. Наша співпраця з виконавчою владою Львова має стати основою для визначення найбільш важливих потреб в розвитку громади та оперативного реагування на них", - наголосив президент Meest Ростислав Кісіль.

Це вже не перша соціальна ініціатива компанії Meest.

Минулого року оператор виділив 20 млн грн на закупівлю медикаментів та медичного обладнання для українських лікарень, а також доставив до Львова перші партії експрес-тестів, предмети захисту, ліки, кисневі концентратори та медичне обладнання.

У 2021 році Meest профінансував закупку і доставку до місцевої лікарні швидкої медичної допомоги сучасного хірургічного робота Да Вінчі.

"Компанія Meest понад 30 років працює у всьому світі, але її серце і мозок — головний офіс - всі ці роки незмінно знаходиться у Львові. Meest не лише створює робочі місця й сплачує податки у міський бюджет, компанія неодноразово допомагала місту також соціальними ініціативами. Саме від влади Львова тепер залежатиме, щоб бізнес став надійним партнером громади Львова у реалізації соціальних проєктів. Це важливо, бо в умовах пандемії, на жаль, ми значно обмежені у власних видатках на такі цілі й програми", - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Meest виділить громаді Львова 300 тисяч доларів на соціальні проекти

У прес-службі Meest також зазначають, що ініціатива може стати гарним прикладом для іншого бізнесу в питанні реалізації стратегій соціальної відповідальності перед громадою Львова.

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