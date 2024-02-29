Медсестры рассказали, каких ошибок они бы избегали во время родов

Беременные женщины обычно беспокоятся по поводу того, как пройдут их роды. Роды относятся к тому процессу, который может начаться неожиданно и застать женщину врасплох. Медсестры рассказали, каких ошибок следует избежать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Слишком раннее получение обезболивания

Медсестра Сара Лавонн говорит, что следует попытаться подождать, пока у вас не начнутся активные роды.

"Если вы получите эпидуральную анестезию слишком рано, то вы не сможете полноценно тужиться, поэтому роды могут быть длинными", - рассказала она.

Медсестра также отметила, что эпидуральная анестезия может продлить роды, а иногда она перестает действовать до конца родов.

Напряжение тела

Напряжение является еще одним фактором, который может замедлить ваши роды.

"Во время родов это прямо противоположное тому, что вы хотите делать. Вашей шейке матки будет труднее расширяться", - рассказала медсестра.

Следует стараться расслабить все тело, чтобы роды прошли как можно легче.

Не двигаться во время схваток

Движение вашего тела невероятно важно для рождения ребенка.

Смена позиции является одним из самых эффективных способов поддерживать прогрессирование родов и справиться с болью.

Заставляют делать то, что вы не хотите

Медицинские работники рассказали, что женщины иногда жалуются, что во время родов они ощущали давление. Вы никогда не должны ощущать издевательства и не вынуждены делать то, чего вы не хотите делать.

Если нет чрезвычайной ситуации, то у вас должно быть время, чтобы пообщаться с врачом. Поскольку во время родов может быть тяжело общаться. Также нужно, чтобы рядом был партнер, который вас поддержит.

Обижать персонал

Как бы тяжело ни было, стоит верить в то, что скоро все закончится, и вы родите прекрасного ребенка. Не следует давать негативные оценки деятельности медиков.

Следует понимать, что критика в адрес медицинских работников не ускорит процесс.

Много есть

Перед родами и во время них нельзя есть. Когда вы будете тужиться, то у вас может начаться рвота. И чем больше вы съели за ужином, тем сильнее и болезненнее будет тошнота.