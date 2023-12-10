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Медсестра из Снигиревки рассказала об освобождении города музею "Голоса мирных"

Медсестра из Снигиревки рассказала об освобождении города музею "Голоса мирных" (фото: пре-служба)
Автор: Илона Свиридова

День, когда уволили Снегиревку, она считает одним из самых счастливых. Ибо наконец-то смогла выдохнуть и позволить себе спать без ножа под одеялом.

Свою историю Оксана Гоник доверила музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Жители Снигиревки Николаевской области почувствовали, что такое "русский мир" еще до того, как в город вошла российская армия.

"На нашу улицу прилетела ракета. Пострадала вся улица, не осталось ни одного дома, который не пострадал бы от этой ракеты. У нас были дети до года на улице, были их мамы… Это была очень большая трагедия на тот момент", - рассказывает Оксана. .

А дальше началась оккупация. Оксана как раз стала работать медсестрой в поликлиническом отделении, - ее попросили помочь там. Конечно, в заведение наведывались и вражеские военные.

"Ночью, если никого не было, а я дежурила, то брала нож, ложилась в постель и прикрывалась одеялом. Так и проводила ночь - постоянно с ножом. Защитил бы он меня тот нож, если бы его пришлось использовать? Я не знаю", - признается женщина.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея "Голоса мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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