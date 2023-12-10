Медсестра из Снигиревки рассказала об освобождении города музею "Голоса мирных"

Жители Снигиревки Николаевской области почувствовали, что такое "русский мир" еще до того, как в город вошла российская армия.

"На нашу улицу прилетела ракета. Пострадала вся улица, не осталось ни одного дома, который не пострадал бы от этой ракеты. У нас были дети до года на улице, были их мамы… Это была очень большая трагедия на тот момент", - рассказывает Оксана. .

А дальше началась оккупация. Оксана как раз стала работать медсестрой в поликлиническом отделении, - ее попросили помочь там. Конечно, в заведение наведывались и вражеские военные.

"Ночью, если никого не было, а я дежурила, то брала нож, ложилась в постель и прикрывалась одеялом. Так и проводила ночь - постоянно с ножом. Защитил бы он меня тот нож, если бы его пришлось использовать? Я не знаю", - признается женщина.

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