Медовий Спас 2021: молитва на Маковія, яка захистить від бід і неприємностей

Молитва на Маковія

Так, ця особлива молитва, кажуть віруючі, здатна захистити від бід і неприємностей.

Її потрібно кожному прочитати 14 серпня - безпосередньо в Свято Медового Спаса.

Це дійсно сильна молитва і читати її потрібно з вірою і від щирого серця. Дуже корисно буде, якщо прочитати її всією сім'єю.

Текст молитви Всемилостивого Спаса і Пресвятої Богородиці:

Владико Господи святий, y вишніх живеш і всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння! Тобі прихиляється душі і тіла, тобі молимося, Святе святих, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам всяке прогрішення вільне й мимовільне, словом чи ділом скоєне.

Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою милість світові Твоєму і нам, негідним рабом Твоїм, бо благословенне і прославлене є ім’я Твоє нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Крім того, ще наші предки вірили, що на Маковія збільшується сила будь-якої молитви, і можна просити вищі сили про різні блага, здоров'я, залучати достаток в будинок, робити обереги і загадувати бажання.