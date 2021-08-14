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Сьогодні - Медовий Спас: що категорично заборонено робити на Маковія

Автор: Анна Шиканова

Медовий Спас або Маковія в Україні відзначають 14 серпня. Ця дата свята постійна і з неї починається Успенський піст, а також низка Спасів, які християни відзначають в кінці літа. Слідом за Медовим йдуть Яблучний Спас і Горіховий.

Які існують важливі традиції в цей день і що категорично не можна робити – читайте в нашому матеріалі нижче.

Традиції Маковія (Медового Спаса)

Свою назву Медовий спас отримав завдяки традиції наших предків збирати в цей час мед з пасік, стільники у вуликах. У церковному календарі цей день позначений як знесення Чесних Древ Животворчого Хреста Господнього і день семи мучеників Маккавеїв.

У церквах в цей день виносять для поклоніння Животворчий Хрест, який прикрашений травами та квітами. Хворі можуть просити про зцілення. Для освячення приносять букети з польовими маками, соняшниками, колосками та польовими квітами. Такі букетики називають маковійчиками й вони вважаються потужними оберегами для дітей, а також берегли від пожеж. Ще можна приносити мед, воскові свічки та бджолині стільники.

Страви на столі в цей день зазвичай пісні, оскільки починається Успенський піст. Але у 2021 році можна готувати гарячі страви з пісним маслом, каші та супи, бо свято випадає на суботу.

Традиційними стравами на Маковія вважаються шулики (коржики з пісного тіста), вареники, пироги з маком, галушки з маком і медом, медово-макові цукерки.

Шулики на Маковея (фото: wikipedia.org)

Галасливі застілля зазвичай не влаштовують - збираються з ріднею. З 14 по 28 серпня заведено поминати своїх покійних родичів, через те, що вважається, що душі рідних опускаються на землю в дні Успенського посту, щоб захистити свій рід від бід і неприємностей.

Найсуворіші заборони на Маковея

  • Працювати в цей день не можна, не можна прибирати в будинку і наводити порядки на полі або у дворах. Не можна шити та прати.
  • Вважається, що на Маковія закінчується літо і купатися вже не можна – можна потонути або захворіти.
  • На Маковія потрібно дотримуватися суворого посту
  • Не можна в цей день голосно говорити, влаштовувати галасливі гуляння - це може налякати бджіл, а на Маковія збирають мед.
  • Не можна сваритися, лаятися, бажати комусь зла, проявляти агресію - це може повернутися бумерангом.

Читайте також про те, коли українці святкуватимуть Яблучний та Хлібний Спас і що потрібно обов'язково зробити.

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