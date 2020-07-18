Медовий, Яблучний і Горіховий Спас: коли святкуємо в 2020 році

В Україні влітку багато церковних свят і найбільші з них – це Спас. Їх у календарі три – Медовий, Яблучний і Горіховий. Коли святкуємо і які існують традиції – читайте в Styler.

Медовий Спас

Це свято традиційно відзначається 14 серпня і має інші назви – Перший Спас або Маковея. Дата святкування Медового спаса збігається з першим днем Успенського посту. Свою назву він отримав завдяки тому, що в цей день бджоли закінчують збирати мед. Бджолярі 14 серпня дістають готові стільники та несуть їх до церкви для освячення. Такий мед вважається цілющим. На свято заведено пекти медяники, коржі та пригощати одне одного свіжим медом.

Яблучний Спас

Слідом за медовим Спасом йде Яблучний і він відзначається у 2020 році 19 серпня. Цей день вважається закінченням літа і люди починають прощатися з теплим періодом. У церквах проводять служби, на які люди приносять яблука. У давнину вважалося, що ці плоди до Яблучного Спаса їсти було не можна. Після служби заведено пригощати рідних та близьких свіжими яблуками, а також пирогами з яблук та іншими стравами.

Горіховий Спас

Третій Спас, який в народі називають Горіховим або Хлібним, відзначається 29 серпня. До цього дня зазвичай встигає ліщина, а також вже готове зерно з нового врожаю. На Третій Спас люди печуть хліб зі свіжого зерна і несуть його до церкви на святкову службу, освячують, а потім ділять його з усіма членами сім'ї.

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