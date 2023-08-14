Медовый Спас, или Маковея 2023: важные традиции, запреты, приметы и новая дата праздника

Медовый Спас, или Маковея, украинцы отмечают ежегодно 14 августа. Праздник имеет глубокие народные традиции, которые переплелись с христианскими. Спас на воде, Макотрус, Мокрый Спас - другие названия первого Спаса, который начинает Успенский пост, длящийся до 27 августа.
Православное название праздника - Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня. Также в этот день почитается память Семи святых мучеников братьев Маккавеев, которые во II веке до нашей эры отдали свои жизни за веру - отсюда и второе название - Маковея.
Что можно делать в этот день, какие есть запреты, традиции, приметы и когда отметим праздник в следующем году - в материале Styler дальше.
Верующие в эту дату чтят память византийской святыни - части Животворящего Креста Господня, на котором был распят Спаситель. Праздник был установлен в IX веке в Константинополе, поскольку именно здесь хранилась часть этого креста. Ежегодно в этот день святыня приносилась в храм Святой Софии и освящалась вода для исцеления от болезней.
А вот название Медовый Спас объясняется тем, что в это время в августе наступает период сбора меда с ульев. Для тех, у кого есть своя пасека, необходимо освятить ульи для лучшего сбора в следующем году.
Обязательно сделайте это на Маковея:
Обязательным и главным атрибутом букета являются спелые головки мака. Издавна мак у украинцев считался сильным оберегом, защищал от зла и черной магии. Важно, чтобы в букете были цветы, выращенные на нашей земле.
Вот что можно добавить в букет:
Чтобы привлечь в дом богатство и достаток, в букеты можно добавлять овощи, символизирующие щедрый урожай. Распространенным вариантом являются композиции с гроздьями калины и подсолнечником. Также можно добавить морковь, кукурузу, бобы, зонтики укропа и т. д.
Вот таким может быть букет на Маковея (фото: Facebook/Liliia Matviishyn)
Строгий запрет в эту дату связан с уборкой в доме и любой другой тяжелой работой по хозяйству.
Как и в любой важный церковный праздник, запрещается стирать, шить, вышивать, вязать, то есть заниматься рукоделием.
После 14 августа купаться в водоемах считалось особенно плохой идеей. Люди верили, что повышается риск заболеть после таких водных процедур или даже утонуть.
На Медовый Спас 14 августа начинается Успенский пост, поэтому для верующих в рационе возникают ограничения на рыбные и мясные блюда.
Ссоры и брань, пожелания кому-то зла в этот праздник считаются очень плохой приметой.
14 августа тоже нельзя громко говорить, шумно праздновать, употреблять алкоголь, переедать.
На Маковея нельзя ссориться, ругаться или желать кому-то зла, иначе негатив вернется бумерангом.
Считается, что если на Медовый Спас поделиться медом с нищим возле церкви, то простятся все грехи.
С 1 сентября 2023 ПЦУ перейдет на новоюлианский календарь. Даты праздников начнутся смещаться на 13 дней назад. Новые даты Спасов будут такими:
В Православной церкви отмечают, что приходы могут сами решать, по какому календарю отмечать те или иные праздники.
Господи Боже, Отче Небесний, ти сказав нашому праотцеві Адаму: "У поті чола твого будеш їсти хліб твій".
Підкоряючись твоїй святій волі, я працюю з молитвою на устах і прошу тебе: допоможи мені і благослови мою працю.
Нехай моя нива примножиться урожаєм - мені і моїм рідним на достаток, а Тобі, Господи, на славу.
Амінь.
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