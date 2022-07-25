Медичний центр Григорія Козловського став сертифікованим центром з проведення терапії Майєра

Член міжнародної організації Майєр-терапевтів Сепп Фергель під час візиту у Львів зазначив, що вражений побаченим в Emily Medical Center, й додав, що центр відповідає усім міжнародним стандартам якості.

"Оснащення медичного центру на дуже високому рівні, усе продумано до дрібниць. Emily Medical Center абсолютно конкурентоздатний на світовій арені. Тут кваліфікований та привітний лікарський склад, чудове обслуговування пацієнтів та високого рівня кухня. Також один з найголовніших критеріїв оцінювання – наявність в медичному центрі сертифікованих лікарів, згідно з системою Майєр-терапії. І можу запевнити, що в Emily Medical вони є", – зазначив за результатами свого візиту Сепп Фергель.

Він також додав, що ситуація, яка склалась зараз в Україні – жахлива. Втім, на його думку, дуже важливо, що в країні продовжують працювати такі куточки як Emily Medical Center, де можна оздоровитись та відчути себе безпечно.

"В такі складні часи ми не зупиняємось, а продовжуємо будувати Україну. Ми дуже вдячні доктору Сеппу Фергелю, який наважився приїхати в Україну й високо оцінив нашу з дружиною роботу. Це дійсно хороша новина, оскільки Emily Medical Center став всього третім медцентром в Україні, який офіційно має можливість проводити Майєр-терапію", – заявив Григорій Козловський.

Як відомо, терапія за доктором Майєром передбачає спеціальний курс з очищення організму від шлаків, токсинів та непотрібних йому жирів, розроблений австрійським ученим, доктором Францом Ксав’єром Майєром ще на початку 20-го століття.

Терапія передбачає дієтичне харчування, яке спрямоване на підвищення життєвих сил людини, за допомогою яких можна покращити здоров'я та позбутися хронічних захворювань. Як правило, медичні центри або спа-готелі, які мають статус сертифікованого центру Майєр-терапії, розташовані в місцевостях, де можливе усамітнення й є контакт з природою.

Також вважається, що терапія доктора Майєра корисна всім, незалежно від віку та наявності хронічних ускладнень чи захворювань.