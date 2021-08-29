Медичний огляд для школярів: у МОЗ розповіли нові правила і терміни

Школярі перед початком навчального року зобов'язані пройти медичний огляд і надати до навчального закладу довідку про свій стан здоров'я.

Кому потрібно проходити такі профілактичні огляди обов'язково і що в них входить, розповіли на сторінці МОЗ у Facebook.

Як зазначають у Міністерстві, профілактичні медичні огляди школярі повинні проходити один раз на рік. Перед вступом в перший клас потрібно пройти комплексний медичний огляд, в тому числі й вузьких фахівців.

Решта школярів можуть проходити обов'язковий профілактичний огляд незалежно від дати початку навчального року.

Після проходження медичного огляду, школярам видається дві спеціальні форми для пред'явлення медичному працівнику в навчальному закладі.

Форма № 086-1 / о. Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду.

Форма № 063 / о. Карта профілактичних щеплень.

Крім того, в МОЗ рекомендують батькам першокласників проходити медичні огляди в кінці серпня. А всім іншим школярам варто вибрати інший час, щоб уникнути величезних черг в поліклініках.

"Іншим школярам варто проходити такі огляди тоді, коли зручно, але обов'язково раз на рік. Наприклад, можна запланувати візит до педіатра або сімейного лікаря ближче до дати народження", - сказано в повідомленні.

У школах попросять надати довідку про вакцинацію, якщо у них немає таких даних про дитину (наприклад, якщо ви перейшли в інший навчальний заклад). Також потрібно надати оновлену довідку, якщо вашій дитині робили щеплення – планові або інші, за медичними показниками.

"Профілактичний медичний огляд у сімейного лікаря - прекрасна можливість додатково проконсультуватися з приводу профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб, фізичного навантаження, здорового і раціонального харчування дитини. Скористайтеся такою можливістю і будьте здорові!"- підкреслили в МОЗ.