Медицина катастроф. Чем украинская "скорая" отличается от японской

Что нужно знать о медицине катастроф

Медицина катастроф - сфера медицины, специализирующаяся на организации оказания медицинской помощи лицам, пережившим катастрофу. Она уникальна среди других медицинских специальностей, поскольку практикуется только в экстренных случаях.

В Украине Государственная служба медицины катастроф была создана в 1997 году.

Деятельность по оказанию экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях осуществляет государственное учреждение под названием "Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины".

Он является главным научно-практическим учреждением Госслужбы медицины катастроф:

выполняет функции научного, аналитического и организационно-методического обеспечения

проводит научно-исследовательскую работу по проблемам экстренной медицинской помощи и медицине катастроф

оказывает методическую помощь лечебным учреждениям по вопросам организации и оказания экстренной медицинской помощи

Специалисты медицины катастроф работают на месте терактов (или других чрезвычайных ситуаций) и в прифронтовых зонах.

Чем японская медицина катастроф отличается от украинской

Недавно специалисты украинской экстренной медицинской помощи и представители Минздрава посетили японских коллег и изучили местный опыт.

Японцы поделились своим опытом (фото: facebook.com/moz.ukr)

Они рассказали, что система реагирования на чрезвычайные ситуации в Японии очень развита и существенно отличается от нашей из-за географических особенностей страны - высоких рисков сейсмической активности и ее последствий.

"Авария на атомной станции "Фукусима-1", работа парамедиков и врачей во время землетрясений и наводнений повлияли на модернизацию японской медицинской системы - и этот опыт важен для Украины, особенно в условиях военных вызовов", - подчеркнули в Минздраве.

Уточняется, что команды медицины катастроф в Японии формируются в учреждениях здравоохранения (около 1600 команд и 800 больниц) и в случае чрезвычайной ситуации выезжают на место происшествия.

Практическая демонстрация (фото: facebook.com/moz.ukr)

Основными среди команд реагирования на чрезвычайные события являются:

DMAT - команда медицины катастроф (врачи, медицинские сестры и логист)

DPAT - команда психиатрической поддержки (два врача-психиатра)

команда помощи детям

При этом экстренная медицинская помощь в Японии подчиняется Пожарному департаменту (как Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине).

Офисная работа - не менее важна (фото: facebook.com/moz.ukr)

По словам украинских чиновников, медицина катастроф в Японии:

обладает эффективными медицинскими протоколами и стандартами реагирования экстренных служб во время чрезвычайных ситуаций

создала систему оперативной координации и взаимодействия спасателей и парамедиков (оказывающих первую помощь и стабилизирующих пострадавших еще до момента транспортировки в "скорую" и больницу)

"Службы готовы реагировать на любые вызовы. Такой уровень подготовки достигается благодаря обилию тренингов и моделирований, после которых каждый из специалистов четко знает свою роль в процессе оказания помощи", - рассказали в Минздраве.

Теория всегда упрощает практику (фото: facebook.com/moz.ukr)

Что планируют изменить в Украине

Учебная поездка украинской делегации в Токио прошла при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

В Минздраве отмечают, что полученные знания будут трансформированы в опыт, который поможет Украине усовершенствовать подходы к подготовке команд медицины катастроф для реагирования на чрезвычайные ситуации.

"Концепция "золотого часа" в контексте медицины катастроф критически важна. Немедленная медицинская помощь прямо на месте позволяет спасти жизнь, стабилизировать пострадавших и снизить риски критических осложнений и инвалидизации", - пояснил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Для обучения специалистов нужны условия (фото: moz.gov.ua)

Он напомнил, что летом правительство поддержало постановление Минздрава, разделившее команды медицины катастроф на три типа:

мобильные команды I типа - будут оказывать медпомощь пострадавшим на месте происшествия и эвакуировать в медучреждения

мобильные команды ІІ типа - будут оказывать медпомощь по месту жительства или пребывания пострадавших

мобильные команды ІІІ типа - будут оказывать медпомощь пострадавшим по месту нахождения, используя палатки или стационарные здания

Кроме того, документ разрешил привлекать медиков сразу на месте катастрофы (например, когда пострадавшего полностью не высвободили из-под завала дома, но парамедики уже могут оказывать первую помощь).

"Решающее значение для спасения жизни пострадавших и раненых во время чрезвычайных ситуаций играет время с момента оказания первой медицинской помощи на месте крушения до дальнейшей транспортировки и госпитализации пациента", - пояснили в Минздраве.

Кроме медиков, Украине нужны высококвалифицированные офисные работники (фото: moz.gov.ua)

Главный санврач добавил, что Украина стремится создать высокоэффективную систему медицинского реагирования во время чрезвычайных ситуаций, цель которой - минимизировать летальность и спасти как можно больше жизней пострадавших.

"Теракт на Каховской ГЭС, постоянные обстрелы жилых домов и гражданского населения, угроза ядерной аварии требуют быстрой трансформации медицины катастроф Украины. Международное партнерство в этой области позволяет быстрее развивать медицину катастроф по мировым стандартам", - подытожили в Минздраве.