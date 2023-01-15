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Медики опровергли самые частые мифы о гастрите: как появляется эта болезнь

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Воскресенье 15 января 2023 10:10
Медики опровергли самые частые мифы о гастрите: как появляется эта болезнь Медики опровергли главный миф о гастрите (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

В детстве и юности мы часто слышали фразу о том, что если не будем есть нормально и регулярно, то заработаем гастрит. Однако регулярность питания никакого отношения к этому заболеванию не имеет.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Бережи себе".

Как появляется гастрит

На самом деле сбалансированное и регулярное питание - залог профилактики большого количества заболеваний. Однако к гастриту это не относится, так как развивается эта болезнь из-за инфицирования бактерией Helicobacter pylori.

Этот возбудитель повреждает слизистую оболочку желудка и вызывает специфический симптом гастрита - жгучую и ноющую боль в центре живота. А еще тошноту, расстройство пищеварения и изжогу.

У кого риск получить гастрит выше

Некоторые болезни и прием лекарств могут повышать риск развития гастрита. Кому может грозить это заболевание:

  • Людям, которые регулярно принимают обезболивающие в большом количестве, в частности противовоспалительные нестероидные препараты, такие как аспирин и ибупрофен.
  • Имеют аутоиммунные состояния (когда иммунитет работает против собственных клеток)
  • Принимают различные лекарства против онкологических заболеваний
  • Злоупотребляют алкоголем
  • Бактериальные инфекции
  • Пожилой возраст
  • Сильные стрессы
  • Другие заболевания (ВИЧ, СПИД, болезнь Крона, целиакия, саркоидоз, паразитарные инфекции)

По словам медиков из клиники Майо, взаимосвязи между употреблением конкретной пищи (острой, например) и развитием заболевания не обнаружено. Однако это не отменяет тот факт, что заботиться о своем рационе - очень важно.

Кстати, ранее мы писали о том, какие 5 ранних симптомов деменции проявляются в повседневной жизни.

А еще рассказывали о том, какое состояние сигнализирует о надвигающемся диабете.

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