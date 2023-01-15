Медики опровергли самые частые мифы о гастрите: как появляется эта болезнь
В детстве и юности мы часто слышали фразу о том, что если не будем есть нормально и регулярно, то заработаем гастрит. Однако регулярность питания никакого отношения к этому заболеванию не имеет.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Бережи себе".
Как появляется гастрит
На самом деле сбалансированное и регулярное питание - залог профилактики большого количества заболеваний. Однако к гастриту это не относится, так как развивается эта болезнь из-за инфицирования бактерией Helicobacter pylori.
Этот возбудитель повреждает слизистую оболочку желудка и вызывает специфический симптом гастрита - жгучую и ноющую боль в центре живота. А еще тошноту, расстройство пищеварения и изжогу.
У кого риск получить гастрит выше
Некоторые болезни и прием лекарств могут повышать риск развития гастрита. Кому может грозить это заболевание:
- Людям, которые регулярно принимают обезболивающие в большом количестве, в частности противовоспалительные нестероидные препараты, такие как аспирин и ибупрофен.
- Имеют аутоиммунные состояния (когда иммунитет работает против собственных клеток)
- Принимают различные лекарства против онкологических заболеваний
- Злоупотребляют алкоголем
- Бактериальные инфекции
- Пожилой возраст
- Сильные стрессы
- Другие заболевания (ВИЧ, СПИД, болезнь Крона, целиакия, саркоидоз, паразитарные инфекции)
По словам медиков из клиники Майо, взаимосвязи между употреблением конкретной пищи (острой, например) и развитием заболевания не обнаружено. Однако это не отменяет тот факт, что заботиться о своем рационе - очень важно.
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