Медики рятують 17-річну українку з ураженими на 98% легенями: вже 20 днів на ШВЛ

В Івано-Франківську до лікарні потрапила 17-річна дівчина з ураженими на 98% легенями. Зараз за її життя бореться весь персонал обласної дитячої лікарні.
"Суспільному" директор медичного закладу Тарас Мельник розповів, що пацієнтка в якої раніше діагностували COVID-19, вже 20 днів перебуває під апаратом штучної вентиляції легень і зараз її стан вкрай важкий
Також медик додав, що 17-дівчина забезпечена усіма необхідними медикаментами.
"Вся увага до цієї дитини", — сказав Мельник.
Окрім того, зараз в лікарні перебувають 12 дітей з COVID-19, з них двоє — до місяця, четверо — до 4 років, інші — старші.
"Зараз у маленькій реанімації є дитина, щоб її врятувати, треба 30 літрів кисню на одну хвилину", — каже медик.
Мельник зазначив, що через дуже великий розхід, кисень до лікарні привозять щодня.
У лікарні для хворих на коронавірус підготували корпус на 90 ліжок. Як додав медик, усі пацієнти забезпечені медикаментами та усім необхідним.
Найпоширенішими симптомами є головний біль, кашель, лихоманка та утруднення дихання, в деяких випадках - діарея або кон'юнктивіт. Інкубаційний період триває від 2 днів до 2 тижнів.
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