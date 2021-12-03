Медики розповіли, кому не можна їсти банани: можуть навіть вбити

Банани - це фрукти улюблені багатьма українцями. Цей продукт багатий калієм, також в ньому велика кількість цукрів і вуглеводів. Але чи нешкідливий цей фрукт?

Кому не можна їсти банани

Після наукових досліджень стало відомо, що банани згущують кров. Це відбувається тому що ці фрукти активно виводять з організму воду.

Тромбоз дуже важко лікується. Людям, у яких густа кров, слід не зловживати цими фруктами.

Лікарі також категорично не рекомендують їсти банани людям з наступними хворобами:

варикозне розширення вен;

еректильна дисфункція у чоловіків;

ожиріння;

ішемічна хвороба серця;

тромбофлебіт.

Людям з ожирінням не слід їсти банани, адже вони дуже калорійні.

Людям з порушенням функцій селезінки і шлунка краще уникати поєднання бананів з кисломолочними продуктами: воно може викликати біль в животі, діарею та інші проблеми з шлунково-кишковим трактом.

Чи не найкращим варіантом буде вживання бананів разом з крохмалистими овочами, наприклад, бататом.