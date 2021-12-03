Медики рассказали, кому нельзя есть бананы: могут даже убить

Бананы - это фрукты любимые многими украинцами. Этот продукт богат калием, также в нем большое количество сахаров и углеводов. Но так ли безобиден этот фрукт?

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Кому нельзя есть бананы

После научных исследований стало известно, что бананы сгущают кровь. Это происходит потому что эти фрукты активно выводят из организма воду.

Тромбоз очень трудно лечится. Людям, у которых густая кровь, следует не злоупотреблять этими фруктами.

Врачи также категорически не рекомендуют есть бананы людям со следующими болезнями:

варикозное расширение вен;

эректильная дисфункция у мужчин;

ожирение;

ишемическая болезнь сердца;

тромбофлебит.

Людям с ожирением не следует есть бананы, ведь они очень калорийны.

Людям с нарушением функций селезенки и желудка лучше избегать сочетания бананов с кисломолочными продуктами: оно может вызвать боль в животе, диарею и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Не самым лучшим вариантом будет употребление бананов вместе с крахмалистыми овощами, например, бататом.