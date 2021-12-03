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Медики рассказали, кому нельзя есть бананы: могут даже убить

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Пятница 03 декабря 2021 17:51
Медики рассказали, кому нельзя есть бананы: могут даже убить Фото: Кому противопоказаны бананы (pixabay. com)
Автор: Людмила Жукова

Бананы - это фрукты любимые многими украинцами. Этот продукт богат калием, также в нем большое количество сахаров и углеводов. Но так ли безобиден этот фрукт?

Все подробности читайте в нашем материале.

Кому нельзя есть бананы

После научных исследований стало известно, что бананы сгущают кровь. Это происходит потому что эти фрукты активно выводят из организма воду.

Тромбоз очень трудно лечится. Людям, у которых густая кровь, следует не злоупотреблять этими фруктами.

Врачи также категорически не рекомендуют есть бананы людям со следующими болезнями:

  • варикозное расширение вен;
  • эректильная дисфункция у мужчин;
  • ожирение;
  • ишемическая болезнь сердца;
  • тромбофлебит.

Людям с ожирением не следует есть бананы, ведь они очень калорийны.

Людям с нарушением функций селезенки и желудка лучше избегать сочетания бананов с кисломолочными продуктами: оно может вызвать боль в животе, диарею и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Не самым лучшим вариантом будет употребление бананов вместе с крахмалистыми овощами, например, бататом.

Как мы ранее писали, названы продукты, которые нельзя есть на пустой желудок.

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