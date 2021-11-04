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Названо продукти, які не можна їсти на порожній шлунок: наслідки непередбачувані

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Четвер 04 листопада 2021 07:05
Названо продукти, які не можна їсти на порожній шлунок: наслідки непередбачувані Відомо, які продукти не можна їсти на голодний шлунок (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей їдять на сніданок практично все що завгодно. Однак, мало хто знає, що деякі продукти краще уникати їсти натще, щоб не було проблем зі здоров'ям.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла Марина Боржемська.

Що не можна їсти натще

Цитрусові

Апельсини та грейпфрути та лимони подразнюють порожній стравохід натще. Також, якщо їсти цитрусові натщесерце, то вони можуть серйозно навантажувати печінку. Зокрема, гастрит також не виникає у людей без причини - апельсиновий сік на голодний шлунок може допомогти успішному початку гастриту. Однак, склянка соку чудове джерело вітаміну C, який стане чудовим десертом після обіду чи вечері.

Названо продукти, які не можна їсти на порожній шлунок: наслідки непередбачувані

Цитрусові не можна їсти натщесерце (freepik)

Банани

Якщо цей фрукт з'їсти натщесерце, то це може негативно вплинути на роботу серцево-судинної системи. А високий вміст магнію та калію порушує калієво-магнієвий баланс та збільшує навантаження на серце.

Названо продукти, які не можна їсти на порожній шлунок: наслідки непередбачуваніБанан з'їдений натще погано вплине на здоров'я (freepik)

Кава

Багато людей любить вранці натще пити каву на порожній шлунок. Однак, мало хто знає, що найкраще пити каву вже після сніданку чи навіть під час ланчу. Але не всі готові починати ранок із чашки чаю чи вівсянки.

Названо продукти, які не можна їсти на порожній шлунок: наслідки непередбачуваніКаву не можна їсти натще (freepik)


Гостра їжа

Часто люди додають у ранковий омлет червоний перець. Однак, сам перець не дратує слизову оболонку, завдяки білку капсаїцину, який зв'язується з нервовими закінченнями. При цьому ніякого пошкодження немає, але є відчуття роздратування.

Названо продукти, які не можна їсти на порожній шлунок: наслідки непередбачувані

Гостру їжу не можна їсти натще (pixabay)

Газовані напої

Холодні та газовані напої звужують судини шлунка та погіршують місцевий кровообіг, а це, своєю чергою ускладнює перетравлення їжі. Тому найкраще вранці вгамувати спрагу не газованою водою.

Названо продукти, які не можна їсти на порожній шлунок: наслідки непередбачуваніВранці не можна пити газовані напої (pixabay)

Груші

Груба клітковина, якої багато у груші будь-якого сорту, дуже хороша для кишківника, але для цього його потрібно "розігнати" іншою їжею. Тому в якості десерту груша - практично ідеальний вибір, а натщесерце вона дасть відчуття тяжкості в шлунку і може навіть зашкодити слизову.

Названо продукти, які не можна їсти на порожній шлунок: наслідки непередбачуваніГруші не можна їсти на порожній шлунок (pixabay)

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