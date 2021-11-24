Медики визнали цей напій найгіршим для вашої шкіри. Він викликає раннє старіння

Йдеться про алкоголь у будь-якій його формі. Справа в тому, що спиртне впливає на гідратацію і здоров'я нашої печінки. А це дуже важливі фактори здоров'я шкіри в міру того, як ми стаємо старше.

Так, експерт Емі Гудсон, автор книги "Посібник зі спортивного харчування" говорить, що алкоголь може негативно вплинути на природне зволоження вашої шкіри.

"З віком ваша шкіра стає тоншою і сухішою (природне старіння), і зовнішні фактори можуть прискорити це. Через ефект зневоднення алкоголю, він може сприяти старінню шкіри при вживанні у великих кількостях з плином часу", - говорить експерт.

Фахівці додають, що найгіршим напоєм в даному випадку є алкогольні напої з великою кількістю доданого цукру в інгредієнтах. Адже надмірне вживання цукру також відносять до факторів раннього старіння.

Крім того алкоголь негативно впливає на нормальний сон, що теж може стати причиною передчасного ув'ядання. Справа в тому, що організм через відсутність здорового сну з часом втрачає здатність повноцінно відновлюватися.

Уповільнити процес старіння шкіри допоможуть деякі продукти

Медики кажуть, що для того, щоб довше залишатися у відмінній формі слід налягати на фрукти, жирну рибу, натуральні соки, трав'яні чаї і пити воду в достатній кількості.