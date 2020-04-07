Медики в особливій зоні ризику: з'явилося пояснення, чому лікарі заражаються коронавірусом

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Професор пояснила, чому в Україні так багато медиків заразилися коронавірусом

Коронавірус в Україні був офіційно підтверджений вже у 1319 осіб і серед інфікованих дуже багато медиків. У деяких областях COVID-19 вразив не тільки медсестер і лікарів, але і на лікарняні ліжка вирушили цілі бригади або працівники цілих відділень.

Як пояснила професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб університету Богомольця Ольга Голубовська, одна з причин, чому медики найчастіше заражаються коронавірусом – це відсутність належних засобів індивідуального захисту. В інтерв'ю для видання OBOZREVATEL, Голубовська пояснила, що це проблема не тільки в Україні, але й у всьому світі.

Як розповіла професор, наприкінці березня Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США випустила нові рекомендації щодо використання респіраторів. Зокрема, було дозволено використовувати їх повторно після дезінфекції, оскільки їх потрібно дуже багато, а у світі необхідної кількості просто немає.

Другою проблемою Голубовська назвала те, що в госпіталях немає поділу на чисту і брудну зону. Їх можна зробити тільки в інфекційних відділеннях та в інших організувати неможливо. Лікарям доводиться постійно переміщатися по різних зонах лікарні й для цього необхідно знімати захисні костюми та знову одягати.

"Якщо взяти, наприклад, один поверх з 10 палатами, то вам потрібно 20 разів змінити одяг. Тому це проблема в усьому світі, а в Україні – особливо. Одна справа Київ і центральні лікарні, яким допомагають, інше – всі решта", - пояснила лікар.

Вона додала, що весь медперсонал зараз працює в посиленому режимі й це суперечить всім нормам. Коли медики працюють в авралі, вони втомлюються і частіше роблять помилки.

Нагадаємо, раніше Ольга Голубовська дала страхітливий прогноз про те, скільки людей в Україні перехворіє на коронавірус.