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Коронавірусом перехворіє велика частина населення: лікар зробила тривожний прогноз

STYLERКоронавірус    06.04.2020 - 17:52
Коронавірусом перехворіє велика частина населення: лікар зробила тривожний прогноз
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

Коронавірусом в Україні може перехворіти майже 80% населення

Коронавірусом в Україні заразилося вже понад 1300 людей, з яких 28 пацієнтів вже одужали, а 38 людей померли. Пік захворюваності в Україні прогнозують на середину квітня і влада ввели суворі карантинні заходи, щоб знизити ризик зараження коронавірусом в країні.

Медики дають досить неоднозначні й часом тривожні прогнози про розвиток захворюваності COVID-19 в Україні. Професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб університету Богомольця Ольга Голубовська вважає, що коронавірусом перехворіє 80% людей. Про це вона заявила в інтерв'ю шеф-редактора видання OBOZREVATEL Оресту Сохару.

"Заразяться 80% людей. З них 80% людей перехворіють не важко. 20% будуть мати такі форми захворювання – середньо тяжкі та дуже важку, при яких потрібна госпіталізація. З цих всіх хворих на 20% будуть потребувати госпіталізації, а 5% – в інтенсивній терапії, вони будуть критично важкими. Це сценарій середній, скажімо так", - пояснила Голубовська.

Вона додала, що сценарій в Україні може бути й гірше, якщо госпіталізація знадобиться більшій кількості хворих.

"Якщо вважати, що у нас там 30 млн людей захворіють, ну от і порахуйте, 20% від них, 6 млн, будуть потребувати госпіталізації та 1,5 – 2 млн українців знадобиться інтенсивна терапія. Це такий досить складний сценарій. Я, чесно кажучи, думаю, що нам буде трохи легше. Подивимося", - спрогнозувала лікар.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український лікар розповіла, коли Україні варто очікувати другої хвилі коронавірусу.

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