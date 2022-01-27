Медики спростували п'ять популярних міфів про причини розвитку раку

Цукор

Цей продукт звинувачують у багатьох проблемах зі здоров'ям - від карієсу до діабету. Але за даними ВООЗ, 25-50 грам цукру щодня становить абсолютно безпечну дозу.

Єдиний зв'язок цукру з раком - це ожиріння. При вживанні великої кількості солодощів людина набирає швидко зайву вагу і є ризик розвитку безлічі небезпечних захворювань, не тільки онкології.

Цукрозамінники

Деякі вчені стверджують, що аспартам (замінник цукру) може викликати рак. Але насправді немає ніяких підтверджень, що цукрозамінник може спровокувати розвиток пухлини.

Як заявляють в американському Національному інституті раку після вивчення даних півмільйона людей – немає ніякого зв'язку.

А ось в Європейському агентстві безпеки харчових продуктів вважають, що якщо не перевищувати добову дозу аспартаму (40 мг на кілограм маси тіла), то він безпечний навіть для дітей і вагітних.

Випромінювання від гаджетів

У 90-х роках у нас не було смартфонів і планшетів, а зараз вони є майже у кожної людини. Але статистика захворюваності від цього не сильно змінилася.

У ВООЗ провели масштабне дослідження відразу в 13 країнах світу і з'ясували, що мобільний телефон не підвищує ризик отримати пухлину мозку. Щоб це сталося, випромінювання гаджета повинно бути в тисячі разів потужніше, ніж можуть видати сучасні апарати.

Звичка сидіти ночами в телефоні дійсно здоров'я не додасть. Вчені вважають, що постійне мерехтіння екрану і блакитне світло можуть сильно впливати на нервову систему.

ГМО-продукти

Ми щодня з'їдаємо десятки чужих ДНК в продуктах. Якби ген кукурудзи або риби міг би проникнути в наш геном і викликати в ньому мутацію, ми вже давно обросли лускою і пожовкли б без жодних ГМО.

Мільярди людей у всьому світі щодня їдять трансгенні продукти. І частіше рак від цього діагностувати не стали.

Спадковість

Ви здивуєтеся, але тільки 10% видів раку дійсно залежать від спадковості. Не всі з них передаються наступним поколінням.

А основними факторами ризику медики досі вважають: вік, стать, вживання алкоголю, харчування і сонячне випромінювання.

І якщо ви не хочете захворіти, вам потрібно вести здоровий спосіб життя, регулярно проходити обстеження у лікарів, користуватися сонцезахисним кремом і не зловживати сигаретами та алкоголем.