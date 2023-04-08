Медики назвали самую лучшую пищевую привычку, которая обеспечивает здоровье печени

Печень отвечает за гораздо больше функций, чем вы даже можете себе представить. Она выполняет сотни функций в организме, очищает токсины, помогает переваривать и расщеплять пищу, производит вещества для нормального свертывания крови. Именно поэтому здоровье этого органа крайне важно для всего организма.
Об этом пишет ресурс Eat This, Not That.
Заботясь о здоровье печени, следует ограничить потребление алкоголя, отказаться от курения и питаться сбалансировано. В рационе должно быть большое количество клетчатки.
Последние исследования обнаружили, что для здоровья печени крайне важно ограничить количество продуктов, прошедших ультраобработку.
Британский медицинский журнал связывает ультраобработанные пищевые продукты такие как фаст-фуд, упакованная выпечка, газировка, много конфет и т.п., со многими проблемами со здоровьем, такими как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и даже болезни сердца.
Исследователи обнаружили связь между этими продуктами и неалкогольной жировой болезнью печени, вызванной накоплением избытка жира в этом органе.
Она может быть вызвана чрезмерным количеством жира или слишком большим количеством триглицеридов в крови, а триглицериды могут повышаться из-за большого количества рафинированных углеводов, насыщенных жиров, и добавлен сахар - все они содержатся в высоких количествах во многих ультраобработанных продуктах.
Важно ограничить употребление ультраобработанных продуктов. Многие исследования показали, что соблюдение средиземноморской диеты может быть полезно для поддержания здоровой печени.
Исследование, опубликованное в Американском гастроэнтерологическом журнале, показало, что "строгое соблюдение" средиземноморской диеты было связано со снижением риска неалкогольной жировой болезни печени.
Другое исследование показало, что такой способ питания может способствовать общему здоровью печени и служит защитной мерой против этой болезни. Эти факторы включают ожирение, диабет 2 типа и болезни сердца.
Чтобы придерживаться средиземноморской диеты, включайте цельные зерна, фрукты, овощи, оливковое масло и жирную рыбу, а также значительно ограничьте употребление обработанных продуктов, добавленного сахара и рафинированных углеводов.
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