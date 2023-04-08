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Медики назвали самую лучшую пищевую привычку, которая обеспечивает здоровье печени

Какой рацион поддерживает здоровье печени (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Печень отвечает за гораздо больше функций, чем вы даже можете себе представить. Она выполняет сотни функций в организме, очищает токсины, помогает переваривать и расщеплять пищу, производит вещества для нормального свертывания крови. Именно поэтому здоровье этого органа крайне важно для всего организма.

Об этом пишет ресурс Eat This, Not That.

От чего зависит здоровье печени

Заботясь о здоровье печени, следует ограничить потребление алкоголя, отказаться от курения и питаться сбалансировано. В рационе должно быть большое количество клетчатки.

Последние исследования обнаружили, что для здоровья печени крайне важно ограничить количество продуктов, прошедших ультраобработку.

Британский медицинский журнал связывает ультраобработанные пищевые продукты такие как фаст-фуд, упакованная выпечка, газировка, много конфет и т.п., со многими проблемами со здоровьем, такими как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и даже болезни сердца.

Исследователи обнаружили связь между этими продуктами и неалкогольной жировой болезнью печени, вызванной накоплением избытка жира в этом органе.

Она может быть вызвана чрезмерным количеством жира или слишком большим количеством триглицеридов в крови, а триглицериды могут повышаться из-за большого количества рафинированных углеводов, насыщенных жиров, и добавлен сахар - все они содержатся в высоких количествах во многих ультраобработанных продуктах.

Какую пищу лучше употреблять

Важно ограничить употребление ультраобработанных продуктов. Многие исследования показали, что соблюдение средиземноморской диеты может быть полезно для поддержания здоровой печени.

Принципы средиземноморской диеты (скриншот mixsport)

Исследование, опубликованное в Американском гастроэнтерологическом журнале, показало, что "строгое соблюдение" средиземноморской диеты было связано со снижением риска неалкогольной жировой болезни печени.

Другое исследование показало, что такой способ питания может способствовать общему здоровью печени и служит защитной мерой против этой болезни. Эти факторы включают ожирение, диабет 2 типа и болезни сердца.

Чтобы придерживаться средиземноморской диеты, включайте цельные зерна, фрукты, овощи, оливковое масло и жирную рыбу, а также значительно ограничьте употребление обработанных продуктов, добавленного сахара и рафинированных углеводов.

Ранее мы рассказывали о том, от каких пищевых привычек следует отказаться после 50 лет.

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