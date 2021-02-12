Медики назвали ковбасу, яку можна їсти без шкоди для здоров'я

Деякі види ковбаси є абсолютно безпечними і їх можна вживати в їжу, але в невеликій кількості. Найбезпечніша ковбаса, на думку фахівців, це сиров'ялена з м'яса птиці.

В ній мало жирів і при її виробництві в неї рідко додають шкідливі речовини. Сиров'ялену ковбасу можна назвати умовно безпечною, але тільки в тому випадку, якщо її зробили з добірних сортів м'яса.

Звертайте увагу на вартість м'ясного продукту - хороший товар не може коштувати дуже дешево.

Сирокопчена ковбаса виготовляється з червоного м'яса, але при виробництві в неї додають велику кількість солі для її тривалого зберігання.

Також в ній міститься багато тваринних жирів, відповідно - холестерину. Часте вживання такої ковбаси призводить до онкологічних захворювань і найчастіше - до раку товстої кишки.

Шкідливою і небезпечною вважається ліверна та кров'яна ковбаса. Вона виробляється з додаванням внутрішніх органів тварин. Це робить її особливо жирною, а термообробка сприяє накопиченню небезпечних канцерогенів. Такі ковбаси категорично заборонено вживати людям з хворобами нирок, печінки і серцево-судинної системи.