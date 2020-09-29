Медик спрогнозувала закриття шкіл в Україні: я побоююся листопада

Коронавірус в Україні не збавляє темпів поширення і стає все більш агресивним. Український інфекціоніст Світлана Куніцина повідомила, що незважаючи на те, що діти хворіють в легкій формі COVID-19 вони можуть переносити інфекцію і передавати її далі. За словами медика, швидше за все школи та дитячі садочки закриються в листопаді.

"Була б моя воля, я б школи не відкривала, бо однозначно послаблення карантинних заходів, а початок навчального року та очна форма навчання — це дуже серйозне ослаблення обмежувальних карантинних заходів, звичайно буде сприяти поширенню вірусного захворювання. Я розумію, якби не відкрили школи — це було б дуже непопулярне рішення для нашого уряду", - розповіла лікар ТСН.

Медик зазначає, що українські школи можуть перейти на дистанційне навчання вже в листопаді 2020 року. Річ у тому, що в цьому році пандемія коронавірусу збігається і з сезонними захворюваннями на грип та ГРЗ.

"Більше того, і педагоги, і батьки, і ті експерти від освіти кажуть, що навчання повинно бути очним, тобто дуже страждає процес навчання. Зараз ми бачимо, як закриваються школи, дитячі садки. Мені здавалося, що мине місяць-два і навчальні заклади закриють. Плюс воно ще збігається з сезонними захворюваннями, ОРЗ, грип. Я, чесно, боюся листопада. Епідемічно ризик дуже високий, я думаю, до листопада у нас є велика ймовірність знову перейти на дистанційне навчання", - резюмувала Куніцина.

Як ми раніше писали, експерти розповіли, чи загрожує Україні повторний жорсткий карантин. Також вони повідомили, будуть закриватися школи і садки в нашій країні.