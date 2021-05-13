Медик розповів, як слід харчуватися хворим з COVID-19

"Головне - повноцінне здорове харчування три рази на день. Якщо голодувати під час хвороби і після неї, то імунній системі, як і всьому організму, не вистачить ресурсів для відновлення. Але спеціального харчування тим, кого наздогнала вірусна інфекція і хто відновлюється після неї, не існує. Орієнтир на здорову тарілку: 75 відсотків раціону становить рослинна їжа, решта — тваринного походження", - розповів Швець.

Також експерт рекомендує не забувати про молочну продукцію під час хвороби.

"Якщо вага в нормі, потрібно з'їдати одне-два яйця в день, 400-500 грамів молочної продукції: молоко і кефір жирністю близько 2,5 відсотка, сир п'яти або дев'яти відсотків жирності", - зазначив він.

Не забувайте пити багато води, також підійдуть компоти й відвар шипшини без цукру.

"Під час будь — якої вірусної інфекції потрібно більше пити простої води, а ось чаю і кави - помірно, вони мають сечогінний ефект. Корисні компот, узвар, відвар шипшини без цукру. Також стакан (але не більше) соку в день, адже в ньому міститься денна норма цукру - 25 грамів", - повідомив дієтолог.

Також намагайтеся виключити з раціону цукор, замінивши його, наприклад, сухофруктами.