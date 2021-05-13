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Коронавірус нікуди не зник: лікар розповіла про можливу нову хвилю COVID-19

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Четвер 13 травня 2021 09:34
Коронавірус нікуди не зник: лікар розповіла про можливу нову хвилю COVID-19 Лікар розповіла про ймовірність нової хвилі коронавірусу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Індійський штам коронавірусу скоро може з'явитися в Україні, тому нова хвиля COVID-19 цілком вірогідна.

Про це повідомила ТСН київський лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк.

"З приводу нової хвилі, в Україні дуже складно щось прогнозувати. В принципі, "індійський" штам вірусу цілком може з'явитися і в нашій країні, через те, що кордони у нас не те, щоб відкриті, але потрапити в Україну можна. І самоізоляція наша, зокрема, не дуже ефективно працює, тому, мені здається, що "індійський" штам цілком можливо може потрапити до нас", - розповіла медик.

Епідеміолог зовсім не виключає, що нова хвиля коронавірусу знову захлесне Україну.

"Буде це так, чи ні, це інше питання. Але якщо буде, то, звичайно ж, з нашими карантинними заходами, з нашими заходами інфекційного контролю, існує велика ймовірність того, що ще одна така хвиля можлива", - зазначила вона.

Сояк вважає, що спалах запобігти можна, якщо обмежити в'їзд в країну громадян з Індії.

"Але знову ж таки - це не твердження. це може бути якась сукупність факторів, яка або призведе до нової хвилі, або не призведе. Все таки Індія далеко, у нас з нею не таке активне повідомлення. І якщо добре обмежити в'їзд громадян, які були в Індії, з Індії, можливо, ми попередимо цей спалах", - резюмувала медик.

Як ми писали раніше, Комаровський розповів про новий головний спосіб зараження COVID-19.

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