Коронавірус нікуди не зник: лікар розповіла про можливу нову хвилю COVID-19

"З приводу нової хвилі, в Україні дуже складно щось прогнозувати. В принципі, "індійський" штам вірусу цілком може з'явитися і в нашій країні, через те, що кордони у нас не те, щоб відкриті, але потрапити в Україну можна. І самоізоляція наша, зокрема, не дуже ефективно працює, тому, мені здається, що "індійський" штам цілком можливо може потрапити до нас", - розповіла медик.

Епідеміолог зовсім не виключає, що нова хвиля коронавірусу знову захлесне Україну.

"Буде це так, чи ні, це інше питання. Але якщо буде, то, звичайно ж, з нашими карантинними заходами, з нашими заходами інфекційного контролю, існує велика ймовірність того, що ще одна така хвиля можлива", - зазначила вона.

Сояк вважає, що спалах запобігти можна, якщо обмежити в'їзд в країну громадян з Індії.

"Але знову ж таки - це не твердження. це може бути якась сукупність факторів, яка або призведе до нової хвилі, або не призведе. Все таки Індія далеко, у нас з нею не таке активне повідомлення. І якщо добре обмежити в'їзд громадян, які були в Індії, з Індії, можливо, ми попередимо цей спалах", - резюмувала медик.