В українських школах перевірятимуть довідки вчителів про вакцинацію на достовірність

В Україні в школах перевірятимуть сертифікати про вакцинацію від коронавірусу у вчителів на достовірність документів. Контроль інформації про щеплення педагогів у навчальних закладах буде постійно оновлюватися.

Про це 9 вересня розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін на інтерв'ю медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій.

Так, по кожній школі вже зібрана інформація про кількість вже щепленого персоналу і працівників.

Заступник міністра охорони здоров'я зазначив, що відомство щотижня стане перевіряти такі документи, а також довідки про протипоказання до щеплень від COVID-19.

Така подвійна верифікація даних була зроблена на рівні кожного закладу загальної середньої освіти в Україні.

"Ми отримуємо, формально і неформально, довідки про медичні протипоказання, а іноді навіть підроблені довідки, що пред'являються в навчальних закладах", - заявив Кузін.

У питанні перевірок документів у МОЗ налагоджена співпраця з представниками МВС і СБУ, щоб "не тільки перевіряти ці довідки, а фіксувати, що ці довідки є підробленими, і з'ясовувати, де вони були придбані".

Чиновник нагадав, що за створення і поширення "липових" документів, що стосуються санітарних обмежень або протидії захворюванням, в Україні передбачається кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, санкції до порушників, зазначені у статті 325 КК, передбачають штрафи від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк. Якщо ж дії порушника спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, то це загрожує позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.