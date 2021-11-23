Медик пояснив, чи можна вакцинуватися від COVID при розладах нервової системи

Вакцинація від коронавірусу не є протипоказанням для людей з розладами нервової системи.
Про це на Facebook повідомив доктор-невролог Євген Скрипник.
"Ніяких протипоказань для вакцинації, якщо людина страждає порушенням психіки (невротичні порушення, панічні атаки, тривожні розлади, порушення сну, депресії, психотичні розлади, епілепсія, деменція, аутизм та ін.) немає", - запевнив медик.
Прийом антидепресантів, нейролептиків, протиепілептичних препаратів, транквілізаторів не є також протипоказанням до щеплень від коронавірусу.
Євген звертає увагу на те, що після перенесеного захворювання досить часто виникають тривожні й депресивні розлади.
"Часто у людей, які раніше страждали тривожними і депресивними розладами після хвороби COVID-19 спостерігається рецидив цих станів!"- зазначив Скрипник.
Медик ще раз нагадав, що вакцинація від COVID-19 убереже вас від зараження коронавірусом, від важкого перебігу, а вашу нервову систему від психоемоційних перевантажень.
Нагадаємо, що Комаровський повідомив, чи можна робити щеплення від COVID при алергії, діабеті або високому тиску.