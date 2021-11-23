Медик пояснив, чи можна вакцинуватися від COVID при розладах нервової системи

Чи можна вакцинуватися при розладах нервової системи

"Ніяких протипоказань для вакцинації, якщо людина страждає порушенням психіки (невротичні порушення, панічні атаки, тривожні розлади, порушення сну, депресії, психотичні розлади, епілепсія, деменція, аутизм та ін.) немає", - запевнив медик.

Прийом антидепресантів, нейролептиків, протиепілептичних препаратів, транквілізаторів не є також протипоказанням до щеплень від коронавірусу.

Євген звертає увагу на те, що після перенесеного захворювання досить часто виникають тривожні й депресивні розлади.

"Часто у людей, які раніше страждали тривожними і депресивними розладами після хвороби COVID-19 спостерігається рецидив цих станів!"- зазначив Скрипник.

Вакцинація допомагає

Медик ще раз нагадав, що вакцинація від COVID-19 убереже вас від зараження коронавірусом, від важкого перебігу, а вашу нервову систему від психоемоційних перевантажень.