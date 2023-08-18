Мед - панацея или просто сахар? Диетолог раскрыла всю правду о популярном продукте

Мед - это сладкая жидкость, изготовленная медоносными пчелами из нектара цветковых растений. Существует около 320 различных сортов меда, отличающихся цветом, запахом и вкусом.

О том, полезен ли такой продукт, рассказала в Instagram диетолог из Киева Ольга Войникова.

Что нужно знать о меде

Мед содержит преимущественно сахар, а также смесь аминокислот, витаминов, минералов, железа, цинка и антиоксидантов. Помимо использования в качестве натурального подсластителя, мед используется как противовоспалительное, антиоксидантное и антибактериальное средство.

Люди обычно используют мед перорально для лечения кашля и местно для лечения ожогов и содействия заживлению ран.

Сколько меда можно есть

Мед относится к добавленным сахарам. Безопасное суточное количество для взрослых 6 ст.л в сутки при условии, что в рационе больше никаких добавленных сахаров нет.

Безопасная доза именно меда: не более 2 ст.л. женщинам и 3 ст.л. мужчинам.

Мед запрещен детям до 1 года из-за риска заражения ботулизмом.

Так ли полезен мед?

Например, антиоксидантные свойства имеются у гречишного меда, однако если сравнить их с черникой, то у черники этот показатель выше на 32%.

У меда есть много полезных качеств (противоопухолевые, противовоспалительные, противогрибковые, антибактериальные), которые дают науке возможность использовать его в медицинских целях.

"В медицинских, а не ложкой из банки. Количество полезных веществ на 2 ст.л. в меде настолько мала, что от 2 ст.л вы совсем ничего не получите, а увеличение дозы меда уже может иметь отрицательные последствия, ибо мед - добавленный сахар и это главная преграда", - резюмировала диетолог.