Мріяв стати першим темношкірим генералом в Україні: історія загиблого в Ан-26

Увечері 25 вересня в Чугуєві Харківської області розбився військовий літак Ан-26. В результаті трагедії загинули 26 людей, одному вдалося вижити. Серед загиблих був і старший лейтенант Ашраф Мсуя - корінний харків'янин, хоча у нього є родичі в Східній Африці і Танзанії.

Хлопець мріяв стати першим темношкірим генералом в Україні. У 2013 році його батько пропонував залишитися в Танзанії, однак він повернувся в Україну й продовжив службу в авіації. Про це пише "Слобідський край".

Він жив без батька, тільки через роки вийшов з ним на контакт і поїхав до нього в гості. Батько в Ашрафа займає важливу посаду за мірками континенту - він лікар-інспектор, стежить за охороною здоров'я певного району Танзанії.

Ашраф зізнався, що не зміг би там жити, бо виріс в Україні і хотів залишити щось після себе саме на українській землі. У 2012 році він поступив в Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба на спеціальність штурман.

Ашраф Мсуя з мамою (фото: facebook.com/ashraf.msuya)

На третьому курсі він зрозумів, що хоче бути корисним Україні. Він звернувся до начальника свого факультету і заявив, що хоче піти воювати в АТО, але йому сказали, що поки не час для цього.

Товариш Ашрафа, розповів, що 8 серпня вони відзначили 29-річчя Ашика, так його називали друзі. Він був дуже радий і щасливий, що іменини пройшли в колі близьких людей - мами, однокласників і друзів.

Ашраф Мсуя з друзями (фото: facebook.com/ashraf.msuya)

Його друг дізнався про трагедію через 15 хвилин після авіакатастрофи. Він відразу ж почав набирати його номер, але телефон ніхто не брав, він був відключений. Дівчина Ашрафа розповіла, що він був на борту військового літака.

Вони з друзями швидко поїхали на місце трагедії і пробули там до 4 години ранку, але нічого толком не дізналися. Вже на наступний день вони виявили ім'я Ашрафа в списках загиблих людей.

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