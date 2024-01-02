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Майор ВСУ Кротевич обратился к украинцам после массированного обстрела: "победим большими потерями, чем могли бы"

Украина, Вторник 02 января 2024 12:15
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Майор ВСУ Кротевич обратился к украинцам после массированного обстрела: "победим большими потерями, чем могли бы" Богдан "Тавр" Кротевич (фото: commons.wikimedia.org)
Автор: Юлия Гаюк

После массированного обстрела РФ по Украине 2 января майор ВСУ и военнослужащий "Азова" Богдан Кротевич обратился к украинцам.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в X (Twitter) передает слова "Тавра".

Что написал "Тавр"

"К сожалению, украинцы вспоминают о единстве только под массированными обстрелами мирных городов. К счастью, Россия до сих пор не понимает этого. Поэтому мы в любом случае победим, но именно поэтому мы победим большими потерями чем могли бы. Учитесь на своих ошибках",-– написал военный.

Майор ВСУ Кротевич обратился к украинцам после массированного обстрела: &quot;победим большими потерями, чем могли бы&quot;

Скриншот

Напомним, что Богдан Кротевич - майор Национальной гвардии Украины, и.о. командира бригады Национальной гвардии "Азов". В 2022 году он получил награду рыцаря ордена Богдана Хмельницкого III степени.

В комментариях к сообщению украинцы поделились и своими мыслями:

  • "Військове братерство завжди разом! Ніяк інакше".
  • "Ці обстріли зроблять для мобілізації більше, ніж усі законодавчі ініціативи влади. На жаль".
  • "А що ще може об'єднувати? До таких обстрілів не звикнеш, як до всього іншого".
  • "На жаль, чомусь просувають думку про "згадують про єдність тільки під масованими обстрілами". Чомусь проводиться аналогія до "стали менше донатити". Але не стали".

Массированная атака на Киев

Утром 2 января 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95 ТС запустили десятки ракет. В дополнение к крылатым ракетам россияне запустили аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

В столице зафиксировано падение обломков в Печерском, Оболонском, Голосеевском районах и Святошинском районе.

В настоящее время есть перебои со светом и водой. Также попадание в Подольском районе в объект гражданской инфраструктуры. Там повреждена газовая труба.

Кроме Киева есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.

Ранее мы сообщали о том, что обломки ракеты разбили квартиру нардепки Киры Рудык.

Смотрите также, какое фото утреннего обстрела больше всего ошеломило украинцев.

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