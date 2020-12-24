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Майор, який п'яним збив трьох курсанток, відмовився оплатити їх лікування

Київ, Четвер 24 грудня 2020 07:19
Майор, який п'яним збив трьох курсанток, відмовився оплатити їх лікування
ДТП з курсантками в Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Майор Володимир Холодний, який збив трьох курсанток на території військового коледжу в Києві, відмовився виплачувати грошову компенсацію в розмірі 249 тисяч гривень госпіталю на лікування постраждалих дівчат, двом з яких довелося ампутувати ноги.

Про це офіцер заявив під час засідання у Шевченківському суді Києва, передає "Судовий репортер".

Викладач Української військово-медичної академії в Києві сказав, що не згоден з цим цивільним позовом.

При цьому майор вчергове наголосив, що визнає свою провину і готовий нести покарання.

Так, за скоєння резонансного ДТП і п'яний наїзд на трьох студенток академії наприкінці серпня, внаслідок чого дівчата отримали дуже серйозні травми, Холодному загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років.

23 грудня на черговому судовому засіданні розглядалося питання про міру запобіжного заходу, і прокурор наполягала на триманні під вартою. За словами адвоката потерпілих, у разі звільнення Холодного з-під варти є ризик його впливу на покалічених студенток через інших співробітників академії, де вони навчаються.

Холодний запевнив, що не встиг познайомитися з кимось в стінах академії, до якої був переведений на посаду начальника курсу факультету підготовки військових лікарів лише 13 серпня, тобто за 2 тижні до події.

Суддя оголосила, що залишає підсудного під вартою ще на 60 діб, але дає можливість йому звільнитися під заставу в 168 тисяч гривень з умовою здачі закордонного паспорта, прибувати до прокурора і до суду, утримуватися від спілкування зі свідками і потерпілими. Зазначається, що раніше суд не визначав Холодному альтернативу у вигляді застави.

Наступне засідання проведуть 25 січня.

Майор, який п'яним збив трьох курсанток, відмовився оплатити їх лікування

Майор Володимир Холодний, який скоїв п'яний наїзд на курсанток, відмовився оплатити госпіталю їх лікування (фото: sudreporter.org)

Раніше повідомлялося, що постраждалі курсантки відмовилися від компенсації після жахливої ДТП і пояснили, що дружина підозрюваного онкохвора, і його сім'я не винна в події та "не повинна нести тягар".

Також ми писали про те, що курсантки, які вижили у ДТП, продовжать навчання - у виші їм вирішили створити всі необхідні умови, щоб дівчата змогли отримати спеціальність військових медиків, про що мріяли з дитинства.

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