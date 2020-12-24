Майор, который пьяным сбил трех курсанток, отказался оплатить их лечение

ДТП с курсантками в Киеве (коллаж РБК-Украина)

Сбивший трех курсанток на территории военного колледжа в Киеве майор Владимир Холодный отказался выплачивать денежную компенсацию в размере 249 тысяч гривен госпиталю на лечение пострадавших девушек, двум из которых пришлось ампутировать ноги.

Об этом офицер заявил во время заседания в Шевченковском суде Киева, передает "Судебный репортер".

Преподаватель Украинской военно-медицинской академии в Киеве сказал, что не согласен с этим гражданским иском.

При этом майор в очередной раз подчеркнул, что признает свою вину и готов нести наказание.

Так, за совершение резонансного ДТП и пьяный наезд на трех студенток академии в конце августа, из-за чего девушки получили очень серьезные травмы, Холодному грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

23 декабря на очередном судебном заседании рассматривался вопрос о мере пресечения, и прокурор настаивала на содержании под стражей. По словам адвоката потерпевших, в случае освобождения Холодного из-под стражи есть риск его воздействия на искалеченных студенток через других сотрудников академии, где они учатся.

Холодный заверил, что не успел познакомиться с кем-нибудь в стенах академии, в которую был переведен на должность начальника курса факультета подготовки военных врачей только 13 августа, то есть за 2 недели до происшествия.

Судья объявила, что оставляет подсудимого под стражей еще на 60 суток, но дает возможность ему освободиться под залог в 168 тысяч гривен с условием сдачи загранпаспорта, прибывать к прокурору и в суд, воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими. Отмечается, что ранее суд не определял Холодном альтернативу в виде залога.

Следующее заседание проведут 25 января.

Майор Владимир Холодный, совершивший пьяный наезд на курсанток, отказался оплатить госпиталю их лечение (фото: sudreporter.org)

Ранее сообщалось, что пострадавшие курсантки отказались от компенсации после жуткого ДТП и объяснили, что жена подозреваемого онкобольная, и его семья не виновна в происшествии и "не должна нести бремя".

Также мы писали о том, что выжившие в ДТП курсантки продолжат обучение - в вузе им решили создать все необходимые условия, чтобы девушки смогли получить специальность военных медиков, о чем мечтали с детства.