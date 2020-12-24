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Майор, который пьяным сбил трех курсанток, отказался оплатить их лечение

Киев, Четверг 24 декабря 2020 07:19
Майор, который пьяным сбил трех курсанток, отказался оплатить их лечение
ДТП с курсантками в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Сбивший трех курсанток на территории военного колледжа в Киеве майор Владимир Холодный отказался выплачивать денежную компенсацию в размере 249 тысяч гривен госпиталю на лечение пострадавших девушек, двум из которых пришлось ампутировать ноги.

Об этом офицер заявил во время заседания в Шевченковском суде Киева, передает "Судебный репортер".

Преподаватель Украинской военно-медицинской академии в Киеве сказал, что не согласен с этим гражданским иском.

При этом майор в очередной раз подчеркнул, что признает свою вину и готов нести наказание.

Так, за совершение резонансного ДТП и пьяный наезд на трех студенток академии в конце августа, из-за чего девушки получили очень серьезные травмы, Холодному грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

23 декабря на очередном судебном заседании рассматривался вопрос о мере пресечения, и прокурор настаивала на содержании под стражей. По словам адвоката потерпевших, в случае освобождения Холодного из-под стражи есть риск его воздействия на искалеченных студенток через других сотрудников академии, где они учатся.

Холодный заверил, что не успел познакомиться с кем-нибудь в стенах академии, в которую был переведен на должность начальника курса факультета подготовки военных врачей только 13 августа, то есть за 2 недели до происшествия.

Судья объявила, что оставляет подсудимого под стражей еще на 60 суток, но дает возможность ему освободиться под залог в 168 тысяч гривен с условием сдачи загранпаспорта, прибывать к прокурору и в суд, воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими. Отмечается, что ранее суд не определял Холодном альтернативу в виде залога.

Следующее заседание проведут 25 января.

Майор, который пьяным сбил трех курсанток, отказался оплатить их лечение

Майор Владимир Холодный, совершивший пьяный наезд на курсанток, отказался оплатить госпиталю их лечение (фото: sudreporter.org)

Ранее сообщалось, что пострадавшие курсантки отказались от компенсации после жуткого ДТП и объяснили, что жена подозреваемого онкобольная, и его семья не виновна в происшествии и "не должна нести бремя".

Также мы писали о том, что выжившие в ДТП курсантки продолжат обучение - в вузе им решили создать все необходимые условия, чтобы девушки смогли получить специальность военных медиков, о чем мечтали с детства.

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