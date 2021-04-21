Майкла Щура забризкали з балончика і побили в центрі Києва: журналіст зробив заяву (відео)

Конфлікт стався з двома хлопцями на самокатах, які не дотримувалися правил дорожнього руху. Журналіст голосно зробив зауваження одному з молодих людей, той вступив у суперечку - мовляв, йому можна, оскільки він на велодоріжці - і почалася перепалка, а його друг раптово застосував балончик прямо Роману в очі. Потім сів на самокат і поїхав собі.

"Я його наздогнав і стягнув з самоката. Ми обидва так нормально навернулися. Піднятися. І почався діалог у стилі:

- ти для чого мене запшикав. Я до тебе не проявляв агресії (я реально це сказав. не розумію, як це вдалось сформулювати).

У відповідь він мене вдарив.", - описує ситуацію ведучий "Телебачення Торонто".

Він також додав, що один з хлопців підійшов до нього і передав ключі, які випали з рюкзака журналіста, коли він впав.

"Запитав "Це ваше?" І це було моє. Далі ми ще поприрікались трохи, що він не мав мене бити і запшикувати обличчя балоном. А далі він сів - і поїхав. У бік Прорізної. Я за ним вже не міг гнатися. Міг ходити. І пішов шукати, де можна промити очі і ніс", - написав Роман.

Журналіст подзвонив до поліції щодо події, але "копи" не приїхали, і він звернувся до патрульних на вулиці. Ті порадили йти до відділку писати заяву, що Вінтонів і зробив.

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Ведучий зазначив, що якщо в інциденті є якась його вина, то готовий нести відповідальність. Також Роман шукає можливих свідків прикрої ситуації, і просить зв'язатися з ним через мережу.

"Якщо ви/ваші знайомі бачили, як це все відбувалось, будь ласка, відпишіться в приватні повідомлення. Я шукаю людей, які це бачили. Якщо ви маєте камеру десь там, то ця вся подія відбувалась навпроти 11-го номеру вулиці Ярославів Вал 21-го квітня о 13:50-13:55 Якщо ви - той хлопець на самокаті чи його друг. У мене до тебе все те ж - "пропускай пішоходів". Якби ти знав про це правило, то цієї всієї ситуації не було б. Так - її не було б, якби я просто постояв на переході і нічого не сказав. Але, як я написав вище - якщо я зробив щось незаконне - я готовий нести відповідальність", - заявив журналіст.

Майкл Щур розповів про інцидент з бійкою з хлопцями на самокатах у Києві, які порушували ПДР (Фото: facebook.com/michael.shchur.3)