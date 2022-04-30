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Травень розпочнеться в Україні теплом: синоптик уточнила прогноз

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Субота 30 квітня 2022 19:02
Травень розпочнеться в Україні теплом: синоптик уточнила прогноз Погода в травні почнеться з тепла (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Травень в Україні почнеться з теплих і комфортних температурних градусів. Повітря в деяких регіонах прогріється до + 19 градусів.

Свіжий прогноз опублікувала синоптик Наталка Діденко на Facebook.

Де буде тепло 1 травня

У неділю температура повітря протягом дня підніметься від +14 + 19 градусів. На північному сході України-Сумській області, Полтавській, Харківській – буде трохи свіже, від +11 до +14 градусів.

Ночі в Україні залишаються ще холодними. Очікується в нічні години від +2 до + 7 градусів, на півночі, а також Полтавській, Харківській та Луганській областях заморозки 0-3 градуси.

Де ймовірні дощі

За словами Діденка, істотних дощів 1 травня в Україні не передбачається - лише деякі можливі в центральних, північних областях, в Карпатах.

Погода в Києві 1 травня

У столиці неділя буде помірно теплою, температура повітря максимально до + 15 градусів. Вночі ще холодно, від + 3 до +6 градусів, в околицях є ймовірність незначних заморозків.

У столиці буде 1 травня переважно без опадів, але хмарно.

Як ми раніше писали, синоптики порадували свіжим прогнозом погоди на травень.

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