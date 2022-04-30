Май начнется в Украине теплом: синоптик уточнила прогноз
Май в Украине начнется с теплых и комфортных температурных градусов. Воздух в некоторых регионах прогреется до +19 градусов.
Свежий прогноз опубликовала синоптик Наталка Диденко на Facebook.
Где будет тепло 1 мая
В воскресенье температура воздуха в течение дня поднимется от +14 +19 градусов. На северо-востоке Украины – Сумской области, Полтавской, Харьковской – будет немного свежее, от +11 до +14 градусов.
Ночи в Украине остаются еще холодными. Ожидается в ночные часы от +2 до +7 градусов, на Севере, а также Полтавской, Харьковской и Луганской областях заморозки 0-3 градуса.
Где вероятны дожди
По словам Диденко, существенных дождей 1 мая в Украине не предполагается - лишь некоторые возможны в центральных, северных областях, в Карпатах.
Погода в Киеве 1 мая
В столице воскресенье будет умеренно теплым, температура воздуха максимально до +15 градусов. Ночью еще холодно, от +3 до +6 градусов, в окрестностях есть вероятность незначительных заморозков.
В столице будет 1 мая преимущественно без осадков, но облачно.
Как мы ранее писали, синоптики порадовали свежим прогнозом погоды на май.