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Мат - це неправильно: депутат напав на ведучого "Телебачення Торонто" (відео)

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 22:41
Мат - це неправильно: депутат напав на ведучого "Телебачення Торонто" (відео) Депутат побив ведучого "Телебачення Торонто" (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Вчора, 14 лютого, під час концерту в Києві депутат з партії "Голос" Костянтин Богатов побив ведучого "Телебачення Торонто" Влада Капицю. Йому не сподобалося, що під час стендапу зі сцени пролунав мат.

Про цей інцидент повідомив Майкл Щур на своїй сторінці в Facebook.

Костянтин Богатов слухав коміка, який виступав перед Владом, але потім почув матюки. Після цього він встав зі свого місця і почав з'ясовувати, що ж відбувається.

Влад Капица пішов до нього, щоб залагодити ситуацію і між ними відбувся приблизно такий діалог:

- Що сталося?

- Звідки тут мати?

- Тут було заявлено, що тут будуть мати.

- Ні, не буде тут матів!

- Чого?

- Ну, тому що тут не буде матів, зупиняйтеся!

Після цього Богатов вдарив Влада в обличчя, зачепивши телефон, яким той знімав його. Влад відштовхнув депутата Київради і покликав на допомогу. Прибігли люди, між ними відбулася дискусія.

Голос, доброго вечора. Було б непогано, щоб ваш депутат Костянтин Богатов пояснивши, для чого він це робив. Може і мені...

Posted by Майкл Щур on Monday, February 15, 2021

Паралельно глядачі викликали поліцію, Влад разом з іншими людьми вивів Костянтина із залу. Стендап продовжився, поліція приїхала трохи пізніше і запропонувала Богатову покинути приміщення.

Костянтин Богатов під цим постом прокоментував ситуацію.

"Я вибачився перед Владом Капицею в смсці і запропонував йому вибачитися особисто. Моя реакція на стендап його друга була неадекватною, я не був знайомий з цим жанром і так відреагував на нецензурну лексику. Визнаю, що відреагував неадекватно, перепрошую. Єдине, що він міг би додати свій пост те, з чого все почалося з образливих зауважень на адресу АртБратислави. Мені здається в артистів усіх жанрів не заведено лаяти сцену, на якій вони виступають. Це не виправдовує мою різкість і подальший конфлікт, але вносить ясність з чого все почалося", - написав Богатов.

Прес-секретар партії "Голос" зазначив, що фракція в Київраді не залишить цю історію без відповіді. Про майбутні санкції партії до Богатова напишуть ще додатково.

Варто зазначити, що в мережі вкрай обурені діями депутата і пропонують йому здати мандат.

Нагадаємо, нардепи влаштували бійку в Раді через заборонені канали Віктора Медведчука.

Раніше в Києві на мосту "Метро" водії і пасажири влаштували масову бійку прямо під камерами.

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