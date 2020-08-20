Мати АТОшника не пустили в маршрутку і цинічно образили: деталі скандалу

У Львові розгорівся скандал з водієм маршрутки і матір'ю загиблого на Донбасі бійця. Жінка зайшла в салон транспортного засобу і показала посвідчення. Водій не хотів пускати містянку і заявив їй, що йому все одно, що її син помер. Інцидент стався на маршруті №217А. Про це сама жінка написала на своїй Facebook-сторінці, щоб зрадити ситуацію розголосу.

"Сьогодні зайшла в автобус 217А, приблизно 8:00 ранку. Показала посвідчення пільгового проїзду, матері загиблого воїна АТО. На це водій сказав вийти і чекати на наступну маршрутку, у нього тільки сидячі місця. Хоча в маршрутці крім мене, ще переді мною зайшли троє пасажирів. Я йому пояснила, що у мене загинув син, щоб Ви їздили і заробляли гроші. Навіщо прозвучала відповідь: "мені все одно хто у Вас загинув", - розповіла Марія Найда.

За словами жінки, їй поступилися сидяче місце, але вона б хотіла прославити "героя".

В коментарях українці написали, що дуже соромно за таких водіїв.

Ганьба таким водіям!

Це дуже сумно(((Поки біда не торкнеться їх самих - продовжуватимуть ставитись по-свинськи, сама не раз на таких потрапляв.

А може таких водіїв відправити у зону АТО і тоді зрозуміє, а то хлопці воюють та гинуть, а він спокійно заробляє гроші.

Дуже прикро бути в такій ситуації. Прикро, що наші люди такі пасивні, поки їх не торкнеться, і прикро, що водії взагалі не хочуть нічого розуміти. Їх цікавлять тільки гроші.

Як ми раніше писали, у Маріуполі кондуктор міського автобуса накинувся на ветерана АТО за його посвідчення учасника бойових дій на Донбасі.