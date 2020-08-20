Мати АТОшника не пустили в маршрутку і цинічно образили: деталі скандалу

У Львові водій маршрутки не захотів пускати в салон мати загиблого бійця
У Львові розгорівся скандал з водієм маршрутки і матір'ю загиблого на Донбасі бійця. Жінка зайшла в салон транспортного засобу і показала посвідчення. Водій не хотів пускати містянку і заявив їй, що йому все одно, що її син помер. Інцидент стався на маршруті №217А. Про це сама жінка написала на своїй Facebook-сторінці, щоб зрадити ситуацію розголосу.
"Сьогодні зайшла в автобус 217А, приблизно 8:00 ранку. Показала посвідчення пільгового проїзду, матері загиблого воїна АТО. На це водій сказав вийти і чекати на наступну маршрутку, у нього тільки сидячі місця. Хоча в маршрутці крім мене, ще переді мною зайшли троє пасажирів. Я йому пояснила, що у мене загинув син, щоб Ви їздили і заробляли гроші. Навіщо прозвучала відповідь: "мені все одно хто у Вас загинув", - розповіла Марія Найда.
За словами жінки, їй поступилися сидяче місце, але вона б хотіла прославити "героя".
В коментарях українці написали, що дуже соромно за таких водіїв.
Як ми раніше писали, у Маріуполі кондуктор міського автобуса накинувся на ветерана АТО за його посвідчення учасника бойових дій на Донбасі.