Мати 16-річного мажора з Харкова розповів про його дитинство: був гіперактивним і хотів бути крутим

Дитинство Миколи Харківського

Марина Дегтяр розповіла, що в дитинстві її син був гіперативною дитиною, а в підлітковому віці він мріяв стати "крутим". Його весь час тягнуло до грошей, саме в них він відчував щастя й успіх.

"Його тягнуло до такого життя, таке у нього було і оточення - люди з високим соціальним статусом. Може, десь він змінив реалії на картинку. Так, він йшов до цієї мети, з 14 років працював, допомагав батькові, не соромився, хоч не кожна дитина стартує з такого віку", - повідомила його мати.

Марина Дегтяр знала про витівки сина (фото: suspilne.media)

Марина стверджує, що завжди подавала колі хороший приклад і була проти, щоб він сідав за кермо. Про всі його пригоди знала і не вітала це.

За словами жінки, водити машину її сина навчили друзі.

"Коли сталася аварія, Я не могла зрозуміти - У мене знаходилися і документи, і ключі, машина була на СТО. Мабуть, це повернення до того, що не тільки сім'я, а й ВУЛИЦЯ також впливає на дитину, підлітка. Можливо, цей стиль життя справив такий вплив, перемагав авторитет вулиці, друзів, і емоційно він не впорався і піддався. Не можу зрозуміти, що сталося", — зазначила Марина Дегтяр.

Мати запевняє - приділяла увагу синові

Марина запевняє, що Коля відвідував психолога, А вона, своєю чергою, прагнула приділяти йому увагу. Чому пригоди сина виявилися фатальними - не розуміє.

"Ми відвідували психолога, намагалися ввести його життя різні види спорту, відпочинку. Десь не встигли доглянути, щось не зробили, але ідеальних немає батьків. Після цієї події, коли він отримав умовний термін, ми відвідували психолога, всі соцслужби відвідували нас, він займався іпотерапією, я намагалася не втратити зв'язок, бути другом. Я намагалася зробити так, щоб діти знали, що я їх почую", - розповіла мати.

Мати хоче вибачитися і допомогти родині загиблого в ДТП

Марина каже, що хотіла б допомогти родині загиблого в аварії чоловіка. За її словами, його родичі не хочуть йти на контакт. Вона хоче допомогти і щиро шкодує, що так сталося. Дегтяр також повідомила, що оплатила операцію в 12 тисяч гривень 16-річній Лізі, яка була в "Інфініті" сина.

ДТП у Харкові

Аварія сталася ввечері 26 жовтня. Infiniti, за кермом якого був 16-річний Микола Харківський, врізався в Chevrolet.

Після сильного удару Infiniti влетів у рекламний щит і збив світлофор. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.

За попередніми даними, Infiniti проїхав на червоний сигнал світлофора зі швидкістю понад 100 км/год.

Зараз Микола Харківський у СІЗО. Суд відправив його туди на 90 днів без права внесення застави.