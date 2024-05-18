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Душистый рецепт запеченного сала - идеального блюда для любого застолья

Рецепт запеченного сала (фото: кадр из видео)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине почти во время каждого застолья можно найти сало. Однако его можно вкусно запечь с ароматными специями, что точно понравится близким и гостям.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинара Маши Шмидт.

Список ингредиентов

По словам кулинара, сало - это национальный продукт, "белое золото та мастхев всех праздничных застолий"

Ингредиентов для блюда немного, но они делают запеченное сало очень вкусным и с хрустящей корочкой, под которой скрывается мякоть.

Блогерша добавила, что стоит брать именно подчеревок с хорошей прослойкой мяса.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • свиная подбрюшина - 600 г
  • чеснок, головка - 1 шт.
  • кориандр молотый - 1 ч.л
  • перец черный молотый - 1 ч.л
  • перец душистый горошек - 6 шт.
  • чеснок сушеный - 2 ч.л
  • лавровый лист - 3 шт.
  • соль - 1 ст.л

Вкусный способ приготовления

Сначала сало нужно обсушить бумажным полотенцем и чеснок разобрать на зубчики и почистить. Половину зубчиков порежьте вдоль тонкими слайсами и хорошенько натрите ими сало с двух сторон.

Приблизительно 4 зубчика чеснока оставьте для другого процесса.

Далее щедро натрите сало солью, черным перцем и перетертым кориандром. Оставшийся чеснок измельчите, добавьте сушеный чеснок и смажьте им сало.

После этого положите сало на фольгу, добавьте измельченные руками лавровые листья и слегка раздавленные горошины душистого перца. Заверните сало в фольгу и оставьте в холодильнике на пару часов.

Запекайте при 180°C 90 минут. В конце снимите фольгу или просто откройте и запекайте еще 15 минут, чтобы оно стало хрустящим.

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рецптиПриготовление