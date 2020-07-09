Масштабні пожежі під Луганськом: з'явилося відео з ймовірними паліями

Пожежі в Луганській області (колаж: РБК-Україна)

Пожежі в Луганській області не можуть загасити вже кілька днів

З'явилося відео з ймовірними паліями, через яких могли початися масштабні пожежі в Луганській області. На опублікованому в мережі ролику видно, як невідомі навмисно підпалюють скошене поле.

Поки що достеменно невідомо, чи стало це причиною пожеж в Новоайдарському і Сєвєродонецькому районах, які розпочалися 6 липня. Але дане відео, зняте з дрона, свідчить, що такі навмисні підпали й далі практикуються.

"Офіс Президента України і Служба безпеки України, розкажіть нам ще про випадкові спалахи через аномальну спеку в Луганській області", - написав у Facebook на своїй волонтер Роман Доник, який опублікував ролик.

На кадрах видно, що по полю їздить позашляховик, з вікна якого людина виливає і підпалює паливо, після чого поле починає горіти.

Опубліковано Романом Доніком Середа, 8 липня 2020 р.

Підпал поля у Луганській області (відео: facebook.com/skitalec)

Нагадаємо, що пожежа почалася 6 липня неподалік від Сєвєродонецька. Знищено десятки будинків, 5 тисяч гектарів лісу. Загинуло шестеро людей, 32 - знаходяться в лікарні.

Тим часом у Луганській ОДА пообіцяли загасити пожежу в найближчі два дні.

В Україні після масштабної пожежі під Чорнобилем Рада прийняла рішення підвищити штрафи за підпал сухої трави в 18 разів. Тепер це 3 060 до 6 120 гривень для громадян та 15 300 до 21 420 гривень для посадових осіб. Але паліїв, як бачимо, це не зупиняє.