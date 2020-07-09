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Масштабные пожары под Луганском: появилось видео с вероятными поджигателями

Северодонецк, Луганская область, Четверг 09 июля 2020 18:04
Масштабные пожары под Луганском: появилось видео с вероятными поджигателями
Пожары в Луганской области (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Пожары в Луганской области не могут потушить уже несколько дней

Появилось видео с вероятными поджигателями, из-за которых могли начаться масштабные пожары в Луганской области. На опубликованном в сети ролике видно, как неизвестные намеренно поджигаются скошенное поле.

Пока что достоверно неизвестно, стало ли это причиной пожаров в Новоайдарском и Северодонецком районах, которые начались 6 июля. Но данное видео, снятое с дрона, свидетельствует, что такие намеренные поджоги продолжают практиковаться.

"Офис Президента Украины и Служба безопасности Украины, расскажите нам еще о случайных возгораниях из за аномальной жары в Луганской области", - написал в Facebook на своей волонтер Роман Доник, опубликовавший ролик.

На кадрах видно, что по полю ездит внедорожник, из окна которого человек выливает и поджигает топливо, после чего поле начинает гореть.

Опубліковано Романом Доніком Середа, 8 липня 2020 р.

Поджог поля в Луганской области (видео: facebook.com/skitalec)

Напомним, что пожар начался 6 июля неподалеку от Северодонецка. Уничтожены десятки домов, 5 тысяч гектаров леса. Погибло шесть человек, 32 - находятся в больнице.

Тем временем в Луганской ОГА пообещали потушить пожар в ближайшие два дня.

В Украине после масштабного пожара под Чернобылем Рада приняла решение повысить штрафы за поджог сухой травы в 18 раз. Теперь это 3 060 до 6 120 гривен для граждан и 15 300 до 21 420 гривен для должностных лиц. Но поджигателей, как видим, это не останавливает.

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